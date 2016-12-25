EFELER KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri biraraya gelerek, Meclisin gönüllük esasına dayalı olarak yapılan 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdiler.

Şarlo Cafe’de düzenledikleri toplantıda ilk olarak açılış konuşmasını yapan Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu; Aydın’da yapılacak çok şey olduğunu fakat bunu yapabilmenin tek yolunun biz olma düşüncesiyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Ergünoğlu konuşmasında ayrıca; “Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerinde harika bir ekip oluşturduk. Bu ekibimizde birinci kural şuydu; Aydın’da yapılacak çok şey var. Ama bu Aydın’da yapılacak çok işlerin yapılabilmesi için ilk önce biz olmak gerekiyor.

Kuralımız şuydu; Aydın’da biz olabilmeyi başarabilirsek, Aydın’ın bütün sorunlarını çözebileceğimize, gerek kadın sorunlarını, gerek çocuk sorunlarını, gerekse çevresel sorunları bütün sorunları çözebileceğimiz inancındaydık.

Şunu felsefe edindik, dili, dini, rengi, siyasi görüşü her ne olursa olsun Aydın’da yaşayan bütün kadınlar bizim kız kardeşimizdir. Aydın’da her yaşayan kişi ailemizin bir ferdidir. Bu anlayışla birlikte çeşitli farklı sivil toplum örgütleri üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni oluşturduk.” diye konuştu.

Ergünoğlu’nun konuşmasının ardından Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin iki yıllık çalışmasını içeren slayt gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Slayt gösterisinin ardından Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde 2 yıl içerisinde görev alan üyelere Başkan Gülsevil Ergünoğlu tarafından teşekkür belgesi verildi.