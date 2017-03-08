Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, Gölcüklü kadınlarla buluştu

Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla İmamköy Gölcük Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi.

Mahalle meydanında düzenlenen etkinliğe, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, Mahalle Muhtarı Veysel Çetin başta olmak üzere, siyasi parti kadın kolları temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve çok sayıda mahalleli kadın katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şube Başkanı Dr. Nurten Atalay, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsa da, kadınlar olarak aslında bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyoruz. Evde, tarlada, işte çalışan ve tüm bunların yanı sıra çocuk büyüten yine bizleriz. Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek ilçe genelinde mahallelerde yaşayan kadınlarımızın gerekse bizlerin belirlediği konularda toplantılar yaparak sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, daha güzel yarınlarda birlikte olmayı diliyorum” dedi.

“KADINLARIMIZ TOPLUMUN YARISINI TEŞKİL EDİYOR”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişini hatırlatarak konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kadınlarımız, toplumumuzun yarısını teşkil etmektedir. Büyük Önderimiz Atatürk, Avrupa ülkelerin hiçbirinde yokken ülkemizdeki kadınlarımıza 1934’de seçme ve seçilme hakkını vermiş. Sadece erkekler tarafından yönetilen bir ülke olmaz, olamayız. Kadınlar bu yönetim ve yapı dışında kaldığı sürece toplumumuzun yarısının aklından, fikrinden ve düşüncesinden yararlanamıyoruz demektir. Sadece erkekler tarafından yönetilen bir Türkiye’de değil, kadınlarımızın da aileden başlayarak demokrasi anlayışımıza da katkı sağlayarak sahip çıkmanıza da ihtiyacımız var” dedi.

Demokrasi sadece 5 yılda sandığa gidip oy kullanmak olmadığını hatırlatan Özakcan, ”Önümüzdeki aylarda yine sandığa gideceğiz. Bu siyasi bir seçim değil. O nedenle ilimizin aydınlık kafalara sahip olan bireylerinin çocuklarının ve torunlarının geleceğine sahip çıkacaklarına inanıyorum. Tüm Türkiye geleceğine sahip çıkmalı. Aksi takdirde milletimize ait olan egemenlik ve 90 yıllık cumhuriyetimiz sona ererek, tek adama devredilecek. Referandumda bu konuda tercihimizi yaparken gereken dikkati göstererek, cumhuriyetimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Herkese ‘hayır’lı günler dileyerek, tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından Gölcük Mahallesi’nde kadınlara Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyeleri tarafından karanfil hediye edilerek ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlandı. (İHA)