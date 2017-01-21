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21 Ocak 2017
Efeler

Efeler KaymakamÄ±â€™ndan mahallelere ziyaret

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler KaymakamÄ± Ä°zzettin Sevgili, ilÃ§eye baÄŸlÄ± mahallelerde vatandaÅŸlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p sorunlarÄ±nÄ± dinliyor.
Ziyarette kurum mÃ¼dÃ¼rleri de hazÄ±r bulunurken, heyet Ã¶nce Musluca Mahalle muhtarÄ± Mehmet KocaÃ§oban ve mahalle sakinlerini ziyaret etti. Burada vatandaÅŸlarÄ±n istek ve sorunlarÄ±nÄ± dinledi. Terziler mahallesine geÃ§en Kaymakam Sevgili, mahalle muhtarÄ± Ramazan Åžen ve mahalle sakinleri ile bir sÃ¼re sohbet etti. Mahalle kahvesinde vatandaÅŸlarla bir araya gelen Sevgili, istek ve sorunlarÄ± dinledi. Kaymakam Ä°zzettin Sevgili ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden memnun olduklarÄ±nÄ± dile getiren vatandaÅŸlar, yetkililerin kendilerine gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± ilgiden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiler. (Ä°HA)

 

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