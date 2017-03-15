Efeler halkı ‘Ana-Baba Okulu’ ile bilinçlendi

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Ana-Baba Okulu geçtiğimiz hafta sonu yapılan ders ile son buldu.

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliğinde Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açılan okulda 5 hafta boyunca veliler çeşitli konularda bilgilendirildi. Anne ve babaların, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecek özgüvene sahip çocuklar yetiştirmeleri için düzenlenen derslere katılan veliler, Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi’ne teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini dilediler.

Ana-Baba Okulu’ndaki derslerin alanında uzman olan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan profesör ve doçentler tarafından verildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çocuğun okul başarısını arttırmak için yapılması gerekenler, çocuğun okul başarısında ailenin rolü, bilgisayar ve internet karşısında ebeveynlerin tutumu, ailede birey kaybı, eşler ayrıldığında çocuğun psikolojisi ve alınabilecek tedbirler, boşanma döneminde çocuklar, değişen anne-baba roller, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü gibi konular detaylı bir biçimde anlatıldı. Velilerimiz açısından faydalı bir eğitim olduğuna inanıyorum. Efeler Belediyesi olarak kültür-sanat faaliyetlerimizin yanı sıra eğitici etkinliklerimizle de adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz” dedi. (İHA)