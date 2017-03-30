EFELER BELEDİYESİ’NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Eğitime verdiği önemi her alanda da göstermeye devam eden Efeler Belediyesi okullara destek vermeye devam ediyor.

Bir çok konuda okulların ihtiyaçlarını karşılayan Efeler Belediyesi, okul bahçelerindeki ağaçlarda budama çalışmaları yaparak yaza hazırladı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları sonrasında okul bahçeleri daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Okullara her zaman destek verdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Eğitim yuvaları okullarımıza elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün deneyimli ekipleri tarafından okul bahçelerindeki ağaçların budama ve bakım çalışmaları yapılarak, okul bahçelerimiz temizlendi.” diye konuştu.