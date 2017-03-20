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20 Mart 2017
Efeler

Efeler Belediyesinin Çanakkale gezileri sona erdi

Efeler Belediyesi tarafından ‘Büyük Zaferin 102. Yılında Efeler Çanakkale Yolunda’ sloganı ile düzenlenen Çanakkale gezileri sona erdi.
Türkiye için dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle Efeler Belediyesi Çanakkale’ye gezi düzenledi. İlk otobüsün 50 kişi ile 1 Mart Çarşamba günü akşamı Efeler’den Çanakkale’ye hareketi ile başlayan geziler 16 Mart 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen son tur ile tamamlandı.
Çanakkale gezilerinin 8 turda 400 kişi ile gerçekleştirildiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Her yeri tarih kokan Çanakkale ile ilk gezilerimizi başlattık ve Ankara ile devam ediyoruz. Gezimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

 

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