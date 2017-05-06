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06 Mayıs 2017
Efeler, Güncel, Yaşam

EFELER BELEDİYESİ’NDEN HIDIRELLEZ COŞKUSU




Aydın’da Hıdırellez coşkusu yaşandı
Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.
Ayter alanında düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine; Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal, Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu  Başkanı Abdül Aydeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzenlenen etkinlik için Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür eden Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım; “Her yıl mahallemizde 6 Mayıs’ta Hıdırellez şenlikleri düzenlenir. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz şehitler dolayısıyla kutlamaları yapmamıştık. Bu yıl tekrar yapıyoruz. Bunun için Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’a sonsuz teşekkürler ediyorum.” dedi.
Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal yaptığı konuşmada bütün dileklerin kabul olmasını temenni ederek; “Bugün Türk İslam tarihine göre yazın başlangıcı sayılan ölümsüzlük suyunu içen Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul ettiğimiz, kültürümüzün maddi olmayan bu değerlerimizden  biri olan günümüzü birlikte kutlamak için bir araya geldik. Gül dalına astığınız dileklerin akarsulara yazdığınız umutlarınızın gerçekleşmesi Hızır ve İlyas peygamberlerin bastığı yerlerin bereketlendiği gibi elimizi attığımız her yerin bereketlenmesi dileği ile saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından  İzmirli Ömer ve Popstar Erkan’ın verdiği  konserle vatandaşlar eğlenceli saatler geçirdi.
(KUDRET CAN)

 

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