Efeler Belediyesi’nden Çevik Kuvvet Binasına Bakım Onarım

Efeler Belediyesi ekipleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün bina ve bahçesini bakım ve onarımdan geçirerek yeniledi.

Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bakıma alındı. Hizmet binaları ve bahçesinde gerekli bakım ve onarımları yapılan şube müdürlüğü, yapılan boya ve badana işleri ile daha temiz bir görünüme kavuştu. Efeler Belediyesi olarak her zaman emniyet teşkilatının yanında olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yaşanan patlamanın ardından şehit olan çevik kuvvet polislerimiz için şube müdürlüğümüzü ziyaret etmiştik. Ziyaretimiz sırasında şube müdürümüzün de desteği ile eksiklikleri belirledik. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde de bakım ve onarım işlemlerini tamamladı. Biliyoruz ki gece gündüz güvenliğimiz için görev yapmaktan kaçınmayan emniyet güçlerimize ne yapsak az. Belediyemiz imkanları dahilinde elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız” dedi. (İHA)