EFELER BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK

Efeler Belediyesi bir ilke daha imza attı.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile adından söz ettiren Efeler Belediyesi aynı zamanda yerel basına verdiği önem ve destekle de dikkat çekiyor.

Efeler Belediyesi , ayda iki kez gerçekleşen Belediye Meclis Toplantılarını takip eden basın mensuplarının daha rahat çalışabilmelerini sağlamak adına Basın Masası oluşturdu.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’na tahsis edilen “Basın Masası”nda Meclis toplantılarını takip eden basın mensupları toplantıları daha rahat bir ortamda takip edebilecekler.

“YEREL BASININ YANINDAYIZ”

Yerel basının yaşadığı sıkıntıları bildiğini ve Efeler Belediyesi olarak her zaman yanında olduklarını belirten Basın Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci; “Basının içinden gelen biri olarak, gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını, yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyorum. Basın mensuplarına daha rahat çalışma ortamı sağlamak adına Efeler Belediyesi Meclis Salonu’muza basın masası tahsis ettik, gazeteci arkadaşlarımız bundan sonra Meclis toplantılarımızı takip ederken kendileri için tahsis edilen masada daha rahat çalışabilecekler.” dedi.

GAZETECİLERDEN ÖZAKCAN’A TEŞEKKÜR

Efeler Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısını kendileri için tahsis edilen Basın Masası’ndan takip eden gazeteciler Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler.