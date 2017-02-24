EFELER BELEDİYESİ’NDEN BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK PARKI

Efeler Belediyesi tarafından yapılan Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki Barış ve Özgürlük Parkı ile Orta Mahalle’deki Efe Emir Ayşe Parklarının açılışlarını yaptı.

Park açılışına; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarı Halis Hekimoğlu ve mahalle sakinleri katıldılar.

Park açılışı öncesi açılış konuşması yapan Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarı Halis Hekimoğlu; mahallelerine böyle bir parkın kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi ve Efeler Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Hekimoğlu; “Aydın’ın sayılı büyük mahallelerinden birisiyiz. Bu mahallemize bugüne kadar yapılan bu üçüncü parkımız oluyor. 3 tane daha park yerimiz var, onların da 2017-2018’de yapılmasını sizlerden rica ediyoruz. Siz üç yıllık bir belediyesiniz, yeni bir belediye olmanıza rağmen bizleri bu güne kadar hiç mağdur etmediniz. Biz sizden çok memnunuz, siz insanları ayırt etmeden seven birisiniz, bizlerde sizi çok seviyoruz.” dedi.

Muhtar Hekimoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da, 3 yıllık belediye olmalarına rağmen, hizmetlerini hiç aksatmadan sürdürdüklerini belirtti ve: “Biz elbette Aydın’ımızın büyükşehir olması dolayısı ile yeni kurulan bir belediyeyiz. Kuruluşumuz aşamasında biz, işler halinde olan, tekeri dönen çarkı işleyen bir belediye teslim almadık. Bütün birimlerimizi yeniden oluşturarak bir kazma küreğimiz yokken bugün 25 tane iş makinası ile 56 köy 5 beldenin katıldığı eski Aydın Belediyesi’ne 100 bin nüfusumuzun arttığı, 300 bine yaklaşan nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğrikavak Köyümüzden Kızılcaköy’ümüze Kardeşköy’ümüze kadar temizlik işlerinden, park bahçe işlerine, cenaze hizmetlerimize kadar vatandaşlarımızın hizmetlerini karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu 3 yıllık geçtiğimiz süre içerisinde bu zorunlu hizmetlerimizi hiç aksatmadan sürdürmeye devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Daha daha halkımızı memnun edecek seviyede bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bugüne kadar 50’nin üzerinde mahalleye dönüşen köyler dahil park alanları yaptıklarını ifade eden Özakcan; “Özellikle park bahçeler konusunda da mahalleye dönüşen köylerimiz dahil olmak üzere imar planımız içinde gördüğümüz bütün yeşil alanları park haline dönüştürme çalışması içerisinde olduk. Bugüne kadar 50’nin üzerinde mahalleye dönüşen köylerimiz dahil olmak üzere park alanları açtık. Park alanları medeni bir kentte medeni insanların yaşadığı bir toplumda ve çocuklarımızdan gençlerimizden büyüklerimize kadar yaşlılarımıza kadar hoşça vakit geçirdiğimiz mekanlardır. Ben bugün ismini muhtarımızın ve mahallelimizin görüşü doğrultusunda verdiğimiz bu barış ve özgürlük parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde sağlıkla bu parkımızı kullanmalarını diliyorum.” diye konuştu.

Özakcan, demokrasinin insan onuruna yaraşan rejim olduğuna dikkat çekti ve; “Demokrasi insan onuruna en yaraşan rejimdir. Bugün ülkemizde Çanakkale Savaşları’nda hep birlikte can vererek kurulmuş bu cumhuriyetimizi ve demokrasimizi ulusça yediden yetmişe bütün halkımızla sahip çıkmaya, demokrasimizi geliştirmeye ve geliştirdiğimiz bu demokrasi ölçüsünde cumhuriyetimizi yücelttiğimiz ölçüde daha huzurlu daha barış içinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye ve ortam yaratabiliriz. Onun için biz bu parkımızın ismini barış barkı olarak verirken insan yaşamı için en önemli olan özgürlük kelimesinin sözcüğünün de içini doldurarak ve aileden başlayarak demokratik anlayışımızı içselleştirip yaşama geçirme duygusu ve düşüncesi ve uygulaması içinde olmalıyız diye düşünüyorum.

Barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz ülkemizde. Bu cumhuriyeti yolda bulmadık, bu cumhuriyet kolay kazanılmadı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünyadaki mazlum ülkelere örnek olarak ulusal kurtuluş savaşını hep birlikte canımızı vererek gerçekleştirdik.

Bir demokrasinin bütün kuralları ile yaşama geçirilebilmesi ve demokrasi anlayışıyla bütün bireylere olumlu ortamın yaratılması için özgür bireyin de yaratılmasına ihtiyaç vardır. Demokrasimizin birçok eksikleri olabilir, ama bunları giderdiğimiz ölçüde biz daha huzurlu, barış içinde, geleceğe umutla bakan bir Türkiye ortamı yaratabiliriz. Gerçek demokrasilerde üç temel hedef vardır. Özgür birey, Örgütlü toplum, Demokratik devlet. Bunları gerçekleştirdiğimiz ve yaşama geçirdiğimiz ölçüde biz ülkemizde dünyanın da bütün yakın komşularımızın savaş içinde olduğu dünyada barış ve kardeşlik içinde huzur içinde yaşama olanağı bulabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Osman Yozgatlı Mahallesi’nde yapılan Barış ve Özgürlük Parkı açılışının ardından Orta Mahalle’deki Efe Emir Ayşe Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.