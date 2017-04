Efeler Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

Efeler Belediyesi ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle içerisinde Otizm Spor Eğitim Merkezini barındıran Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte otizmli bireyler gün boyu gönüllerince eğlendi.

Efeler Belediyesinin ‘Otizm Toplumsal Dayanışmayla Hafifletilebilir’ sloganı ile düzenlediği farkındalık etkinliğine Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, otizmli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi Yetkilisi ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çoban, “Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyası ile baş başa kalmasına yol açan otizm genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkarak, çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir” dedi.

Otizmin görülme sıklığında günümüzde çok büyük bir hızla artmakta olduğunu söyleyen Çoban, “1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanıtı 2001 yılında 250, 2013 yılında 88 çocuğa konurken, günümüzde her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Türkiye’de ise yaklaşık 600 bin otizmli birey bulunduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk bulunmasına ve otizmin görülme oranı hızla artmasına rağmen toplumumuzda otizm yeteri kadar bilinmiyor. Bizler otizmi tanımalı ve bu oranları göz ardı etmemeliyiz. Anne ve babalar olarak bilmeliyiz ki hepimiz bu durumu yaşamaya aday kişileriz. Otizmi sadece 2 Nisan’da hatırlamak yerine bu durumu yaşayan ailelere her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Erken tanı ve yoğun bir eğitim ile çocuklarımızın çok daha iyi yerlere geldiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmeyi kendilerine görev edindiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak otizmle ilgili yaşanan sorunları ve istekleri karşılamak, paylaşmak, otizmli çocukların aileleri ile dayanışma içerisinde olmak, onların günlük yaşamını kolaylaştırmak, daha mutlu, daha huzurlu ve geleceğe umutla bakan bir ortamı yaratmak gibi görev ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu duygu ve düşünce ile hareket ediyor, öyle çalışıyoruz. Aileleri ile birlikte bu çocuklarımızı daha güzel yaşatmak istiyoruz. Bu bilinçle Türkiye genelinde bir ilke imza atarak Adnan Menderes Mahallemizdeki bu Otizm Spor Eğitim Merkezini açtık. Otizmli çocuklarımızın kişisel gelişiminde sporun önemli bir yeri var. Bu eğitim alanında uzman kişiler tarafından doğru olarak verilirse çocuklarda olumlu ilerleme ve gelişmeler kaydediliyor. Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışma ile hafifletilebilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan, Otizm Spor Eğitim Merkezinin haftanın 5 günü açık olduğunu belirterek, “Merkezimizde öğrencilerimize yönelik kas güçlendirme çalışmaları, el-göz koordinasyonun artması ve gelişmesi ile ilgili çalışmalar program dahilinde yapılmaktadır. Spor eğitimi günlük yaşamlarında bir takım engellerle karşılaşan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırarak zenginleştirmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün toplumda bir ilgi ve duyarlılık ve farkındalık yaratmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından Efeler Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi’nin gösterileri ile devam eden etkinlikte ‘Grup Nayla’ seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile davetlileri coştururken, çocuklar gün boyu alanda kurulan oyun parklarında doyasıya eğlendi.

Gün boyu Adnan Menderes Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler akşam AVM’de devam etti. Açılan stantta belediye personeli tarafından müzik dinletisi eşliğinde otizm farkındalığı hakkında vatandaşlara bilgiler verildi. Stant alanı ve Adnan Menderes Yaşam Merkezi otizmin simgesel rengi olan mavi renk ile aydınlatılarak otizme dikkat çekildi.