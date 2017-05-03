EFELER BELEDİYESİ’NDEN 2 PARK AÇILIŞI

Efeler Belediyesi tarafından yaptırılan Hamdi Dikçınar ve Ayla Dikmen Parkı’nın açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Işıklı Mahallesi’ndeki Hamdi Dikçınar Parkı ve Zeybek Mahallesi’ndeki Ayla Dikmen Parkı açılış törenlerine; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, eşi Gülay Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Daire Müdürleri, Zeybek Mahalle Muhtarı Mehmet Aker, Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli ve vatandaşlar katıldı.

HAMDİ DİKÇINAR PARKI

İlk olarak Işıklı Mahallesi’nde yapılan Hamdi Dikçınar Parkı’nın açılışı gerçekleşti. Açılış öncesi konuşan Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli; Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖZAKCAN: “50’NİN ÜZERİNDE PARK YAPTIK”

Özçineli’nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ise, “Efeler Belediyesi olarak üç yıllık dönemde 300 bine yaklaşan nüfus ve köyler dahil hizmet alanı içerisinde üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Parkların yapımında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşların bize karşı güven ve memnuniyetlerine tanık oluyoruz. Motivasyonumuz artıyor. Göreve geldiğimizden bu yanan 50’nin üzerinde park yaptık. Işıklı’ya kazandırdığımız Hamdi Dikçınar Parkı’nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hamdi Dikçınar Parkı’nın açılışı protokülün katılımıyla gerçekleşti.

AYLA DİKMEN PARKI

Özakcan ve beraberindekiler daha sonra Zeybek Mahallesi’ne geçerek Ayla Dikmen Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

AKER: “PAZAR YERİ İSTİYORUZ”

Törende konuşan Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker; “Göreve geldiğinizden bu yana mahallemizde açılışını yaptığınız ikinci park. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Perşembe pazarının kaldırılması nedeniyle sıkıntı yaşandığından Pazar yeri isteğini iletmek istiyorum. Parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan park yapılan alanın daha önce çöplük görünümünde olduğunu belirterek; “Çevrenin güzelliğiyle bütünleşecek bir park yarattık. Parka ismini verdiğimiz Ayla Dikmen ilk, orta ve lise eğitimini Aydın’da tamamlamış, Aydın Lisesi’nin radyosunda solist olarak görev yapmış bir sanatçıdır. Manevi şahsını parkımıza ismini vererek yaşatmak istedik.” dedi.

“TALEPLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker’in pazar yeri isteğine de değinen Özakcan; “Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız. Mahallelerinin taleplerini ilettiklerinde bütün imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Özakcan’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kurdele kesimiyle Ayla Dikmen Parkı açılışını gerçekleştirdi.

Her iki park açılışı, Efeler Belediyesi’nin limonata ikramı ile son buldu.