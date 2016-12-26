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26 Aralık 2016
Efeler

Efeler Belediyesi’nde ‘Söylevci’ Dönemi

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Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Şükrü Söylevci getirildi.
Efeler Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Varlık’ın Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından başka göreve alınmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın’ın vekalet ettiği bu göreve Şükrü Söylevci atandı.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden emekli olan Söylevci, yeni görevine bugün itibari ile başladı. (İHA)

 

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