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07 Haziran 2017
Efeler, Eğitim, Kültür Sanat, Spor

Efeler Belediyesi yaz okulları başlıyor

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ‘Efeler Belediyesi 2017 Yaz Okulları’ açılacak.
Efeler Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik kurslarını sürdürüyor.

2016 kış dönemi kurslarını tamamlayan Efeler Belediyesi yaz okulu ile 7-14 yaş arası çocukları eğitecek. İngilizceden, halk oyunlarına, gitardan, futbola kadar birçok dalda öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek olan Efeler Belediyesi öğrencilerden kayıtları almaya devam ediyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi günü mesai bitiminde kayıtların sona ereceği yaz kurslarına, öğrenciler ve velileri Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Efeler Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Işıklı Mahalle Muhtarlığı, Umurlu Çok Amaçlı Salon (Umurlu Mahalle Muhtarlığı) ve Çeştepe Mahalle Muhtarlığından başvuru yapılabilecek.
İlçedeki 7-14 yaş arası tüm çocukları yaz okullarına beklediklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çocuklarımıza alanında uzman öğretmenler tarafından seçtikleri branşlarda eğitimler verilecek. Onlara hem eğlenip, hem öğrenebilecekleri kurs programları hazırlıyor, yaz okullarına katılmaya davet ediyoruz” dedi. (İHA)

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