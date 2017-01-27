Efeler Belediyesi TSM Korosu kulakların pasını sildi

Efeler Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’ ilk konserini verdi.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleştirilen konseri Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve eşi, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Şen ve eşi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Nusrettin Debre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde Nedim Tarımcıoğlu’nun şefliğindeki 65 kişilik Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2 bölüm halinde seslendirilen birbirinden güzel 18 şarkıya vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda başta Şef Tarımcıoğlu olmak üzere tüm koro üyelerini tek tek tebrik eden Başkan Özakcan, “Bu tür etkinlikler halkımızın katılımıyla anlam buluyor ve güzelleşiyor. Bizlerin davetine icabet edip koromuzu dinlemeye gelen tüm vatandaşlarımıza ve bu güzel geceyi bizlere hazırlayıp sunan koromuza teşekkür ediyorum” diye konuşarak Tarımcıoğlu’na çiçek takdim etti. (İHA)