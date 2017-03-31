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31 Mart 2017
Efeler

Efeler Belediyesi personeli ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ alıyor

Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Aydın UMUT Arama-Kurtarma Derneği Başkanlığı işbirliğinde, ‘Afet Farkındalık’ semineri ile belediye personeline eğitim veriliyor.
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların belediye personeli ile halkımıza kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bütün dünyada felaketlerden edinilen ilk ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Kuvvetli ya da büyük bir deprem, felaket yaratabilir. İnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir. Bunun bilinciyle, Efeler Belediyesinin katkılarıyla başlayan Afet Farkındalık Eğitimleri ile insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden önce önlem almaya hazırlıyoruz. Eğitimler tamamlandığında eğitimlere katılan tüm personelimize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanacak olan eğitim sertifikası dağıtılacaktır” dedi.
Aydın UMUT Arama-Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki verilen eğitimle ilgili bilgi vererek, ”Toplumun; bilinçlenmesi, afetlere karşı, ne zaman ne yapacağını bilen bireyler için Aydın ilinde Ev Kazaları, Yangın, İlk Yardım ve Afet eğitimlerini tüm halkımıza vereceğiz. Bu konunun öneminin bilincinde olan ve personelin vatandaşa vereceği her türlü hizmet kapsamında alması için olanaklar sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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