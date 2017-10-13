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13 Ekim 2017
Efeler

Efeler Belediyesi parkları yenilemeye devam ediyor

Efeler Belediyesi ilçe genelindeki parkların genel bakımlarının yanı sıra yenileme çalışmaları da devam ediyor.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında sorumlulukları dahilindeki çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Efeler genelindeki parkların periyodik olarak bakım ve onarımları gerçekleştirilirken, Kemer Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Parkı da yenilendi. İlçe halkının daha temiz ve modern bir şehirde yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Belediye olarak ilçe genelinde sorumluluk alanımızda kalan tüm parklarda çalışmalarımız sürüyor. Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra kırsal mahallelerimizde de yeni parklar açarak çocuklarımızın keyifle oynayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında son olarak Yıldırım Beyazıt Parkı’ndaki döşemeler ve çimler yenileyerek, kauçuk zemin yapıldı. Yeni nesil çocuk oyun gruplarının da konulduğu parka daha modern bir görünüm kazandırıldı” dedi. (İHA)

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