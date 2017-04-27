Efeler Belediyesi Karagöz ve Hacivat’ı öğrencilerle buluşurdu

Efeler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Karagöz-Hacivat çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Efeler Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sahnelenen oyunu 2 günde toplamda 2 bin 200 öğrenci izledi.

24 Nisan 2017 Pazartesi günü Umurlu ve çevre mahalleler ile 25 Nisan 2017 Dalama ve çevre mahallelerden gelen öğrencilerin izlediği ‘Karagöz Öğreniyor’ isimli oyunla öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile çocukların sosyal ve kültürel alanda gelişimine fayda sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Tiyatro, insanı eğlendirip, hüzünlendiren ve tüm bunları yaparken de düşündürüp, öğreten bir sanat dalıdır. Hacivat-Karagöz oyununda tarihimizde oldukça eski bir yeri vardır. Dünya Tiyatrolar Günü’nde ilçe merkezimizdeki çocuklarımız için açtığımız perdeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizdeki çocuklarımız için açtık. Çocuklarımıza yönelik bu tür kültür ve sanat faaliyetlerimizi belirli program dahilinde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

