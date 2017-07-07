EFELER BELEDİYESİ, KAHRAMANLARI UNUTMUYOR

Efeler Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Danişmentli İsmail Efe ve tüm milli mücadele kahramanları için anma programı düzenledi. Danişment Mezarlığı’nda başlayan törende, Milli Mücadele Kahramanı Danişmentli İsmail Efe’nin torunları Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’dan, İsmail Efe için anıt yapılmasını talep ettiler. Efeler Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Danişmentli İsmail Efe ve tüm milli mücadele kahramanları için Danişment Mahallesi’nde bir anma etkinliği düzenledi. Yemekli ve mevlidli olan törene; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Günday, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, AGC Başkanı Semra Şener, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Danişmentli İsmail Efe’nin mezarının bulunduğu mahalle mezarlığında başlayan anma töreninde, dualar okundu.

Törene katılan İsmail Efe’nin yakınları ve torunları, mahalle mezarlığının bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Başkan Özakcan’dan ataları İsmail Efe için Anıt yaptırılması talebinde bulundular.

Talepleri değerlendireceğinin sözünü veren Özakcan, mezarlıkların daha güzel ve bakımlı olabilmesi için Efeler Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

“BU DEVLET KOLAY KURULMADI”

Mahalle Meydanı’nda devam eden anma etkinliğinde konuşan Başkan Özakcan, tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Bu Cumhuriyet, bu devlet kolay kurulmadı, bu Cumhuriyet yolda bulunmadı, şehitlerimizin kanları üzerine oturduğumuz bu topraklar, vatanımız Danişmentli İsmail Efe gibi şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahramanlarımızın eseri olarak bizlere emanet edildi.” dedi.

“MESİRE ALANI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Kahramanları, gazileri ve şehitleri anarak genç nesilleri onlarla ilgili bilgilendirmek için Efeler Belediyesi olarak çalışmalarının devam ettiğini belirten Özakcan; “Aydın’daki bütün şehitliklerimizi yeniden restore ederek, adeta mesire alanı haline getirerek halkımıza ve gençlerimize bu ülkenin nasıl kurtarıldığını, nasıl yoktan var edildiğini anlatmanın bir ifadesi olarak yaptığımız bu çalışmalarla gerçekleştirmek istiyoruz. Danişment Köyümüzle ilgili de kültürel yapısı, Danişment Köyümüzün, halkımızın yaşamı ile ilgili olarak diğer tüm köy ve mahallelerimizle aynı şekilde alakalı olmak üzere kültürel çalışmalarımız çerçevesinde kitapçık haline getirdiğimiz ve gençlerimize okudukları zaman hem İsmail Efe’mizi, hem mahallemizi tanıyacakları ve bilgiyle donanacakları bir kültürel faaliyet de gerçekleştirmiş olduk.” şeklinde konuştu.

“İSMAİL EFE, AYDIN’IN İŞGALDEN KURTARILMASINDA BÜYÜK ROL ALMIŞ”

İsmail Efe ile ilgili bilgiler de paylaşan Özakcan; “İsmail Efemiz Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadele de iz bırakmış efelerimizden biri. İsmail Efe 1878 yılında bu köyümüzde dünyaya gelmiş, askerliğini yaptıktan sonra yine bu köyümüze dönen İsmail Efe tarla bahçe işleriyle meşgul olmuş, işgale kadar da Aydın Tabakhane Çayı kenarında da köyüne yakın iki yerde de su değirmeni işletmiş. Danişmentli İsmail Efe Aydın, Yunan askerlerince işgal edildiği günden itibaren işgal altında yaşamamak için Milli Mücadelenin içerisinde kendisine verilen görevleri yerine getirerek, düşmana büyük zayiat verdirmiş ve çok sayıda da mühimmat ele geçirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından da Milis Binbaşı rütbesi ile terfi edilmiş. En önemli yaptığı hizmetlerden birisi de Baltaköy’de bulunan eski ahşap Menderes Köprüsü’nün yapılması ile Yunanlıların lojistik bağlantısını kesmiş, ve Aydın’ın işgalden kurtarılmasında büyük rol oynamış. Tüm Milli Mücadele kahramanlarımızla birlikte canla başla savaşmış, Danişmentli İsmail Efe 4 Temmuz 1946 yılında vefat ederek doğduğu bu topraklarda ebedi istirahatine geçmiştir. Burada Danişmentli İsmail Efe’nin şahsında tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, bizlere emanet bıraktıkları bu kutsal vatanı onlara layık bir şekilde sahip çıkacağımızın herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.” dedi.