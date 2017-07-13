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13 Temmuz 2017
Efeler, Güncel, Sağlık

Efeler Belediyesi haşerelere savaş açtı

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü mücavir alan içerisinde kalan 83 mahallede hastalık taşıyan vektörlere (taşıyıcı) karşı etkin mücadele programı başlattı.
Efeler Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü’nün alanında uzman uygulayıcı belgesi olan 34 personelden oluşan 4 ayrı ekibi, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kemirgen (fare-sıçan), pire ve bit gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlere karşı mücadele ediyor. Her mevsim belirlenen programa göre çalışmalar yapan ekipler, çalışmalarında diğer canlılara zarar vermeyen Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı ilaçları ve ekipmanları kullanıyor.
Alanında uzman personeli ile 83 mahallede haşerelere karşı başlattığı mücadele ile vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan T.C. Efeler Belediyesi, program kapsamında vatandaşları da hazırlanan broşürler ile uyarıyor. ‘Haşereler ile mücadeleye siz de katılın’ başlıklı afiş ve broşürler hazırlatılarak vatandaşlara haşereler ile mücadelede nelerin yapılması gerektiği görseller ve bilgilendirici metinler ile anlatılıyor.
Haşerelerin üreme alanları ile ilgili bilgi veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ekiplerimiz ile belirlediğimiz program kapsamında her mahallemizde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sivrisinek, karasinek, fare ve hamam böceği ile mücadelede sorunları kaynağa ulaşamadıkça kökten çözmek mümkün değildir. Bu yüzden vatandaşlarımızı bilinçlendirici broşürler oluşturarak, mücadeleye ortak ettik. Sivrisinekler, göl, bataklık, çukur alanlar, çayır ve ormanlarda birikmiş sular, eski araç lastikleri ve çukurlarda biriken sularda üreyebilir. Karasinekler ise hayvan dışkıları, büyük ve küçük hayvan damları, çürüyen hayvansal ve bitkisel atıklar ile çöplükler, çöp depolama alanları ve çöp konteynırlarında üremektedirler. Hamam böcekleri, nemli, sıcak ve pis yerler, kanalizasyon, kanal kapakları, yağmur ızgaraları, kazan dairesi, depo ve apartman bodrumlarında ürerler. Çöplükler, tavan ve çatı araları, toprak ve saman yığınları, kanalizasyonlar, yağmur suyu boruları, su kanalları ve dere yatakları da kemirgenlerin (fare-sıçan) üremesine elverişli ortamlardır” dedi.
Başkan Özakcan, haşerelerle mücadelede asıl sorunun kaynakta olduğunu kaydederek mücadele için yapılması gerekenleri paylaştı. Fıçı, bidon, teneke ve araba lastiği gibi yerlerde uzun süreli durgun su bırakılmamasını isteyen Özakcan, “Kullandığınız foseptikleri en kısa zamanda iptal ettirerek kanalizasyona direk bağlantı yapınız, Kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde kullandığınız foseptiklerinizi zamanında boşaltınız. Akıntı sularını dışarıya akıtmayınız ve çevresine akıtılmasına izin vermeyiniz. Bodrum sularını ve su birikintilerini tamamen ve derhal boşaltınız. Çöplerinizi çöp torbalarına koyduktan sonra ağzını sıkı bir şekilde bağlayarak konteynıra atınız. Evlerinizde açıkta gıda maddeleri ve ambalaj bırakmayınız. Bahçenizde hayvan dışkısı bulundurmayınız. Dolaştırdığınız evcil hayvanlarınızın dışkısını poşetle alarak çöpe atınız. Evlerde ve bahçelerde, boşaltamadığınız havuz, kuyu, foseptik, bodrum suyu gibi sulu ortamları gelen ekiplerimize göstererek ilaçlamasına yardımcı olunuz” diye konuştu.
Vatandaşların haşere ve ilaçlama konusunda her türlü teknik bilgi almak ve taleplerini bildirmek için kendilerine 444 80 09’nolu telefondan 1375’i tuşlayarak ulaşabileceklerini kaydetti. (İHA)

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