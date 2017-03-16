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16 Mart 2017
Efeler, Güncel

Efeler Belediyesi haftasonu şehitleri anacak

Efeler Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle, bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Türkiye için dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Efeler’de Çayyüzü Mahallesi ve Kocagür Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile anılacak. İlk olarak 18 Mart 2017 Cumartesi günü Çayyüzü Mahallesi’ndeki şehitlikte saat: 14.00’de protokol konuşmaları ile başlayacak olan etkinlikte, davetlilere keşkek, pilav ve helva ikram edilerek Mevlid-i Şerif okutulacak. 19 Mart 2017 Pazar günü ise Kocagür Mahallesi’nde rahvan at yarışları düzenlenerek çeşitli kategorilerde dereceye giren at sahipleri ödüllendirilecek.
Türk milletinin Çanakkale ruhunu asla kaybetmeyeceğinin bilinmesini isteyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çanakkale turu düzenleyerek ilçemizdeki 400 vatandaşımızı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan savaşın zaferinin yıl dönümünde Çanakkale’ye götürerek oradaki manevi havayı solumalarını sağladık. İlçemizde de hafta sonu düzenleyeceğimiz bir dizi etkinlik ile de şehitlerimizi anacağız. Tüm vatandaşlarımızı Çayyüzü ve Kocagür Mahallelerinde düzenleyecek olduğumuz anma etkinliklerine bekliyoruz” dedi. (İHA)

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