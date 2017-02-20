Efeler Belediyesi, Fuarın İlgi Odağı Oldu

Efeler Belediyesi’nin, 5. Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’ndaki standı yoğun ilgi gördü.

İncir ve zeytin gibi yerel ürünler ile yerel tohumların bulunduğu stant her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Tariş depolarında 16 Şubat Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açan 5. Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 19 Şubat Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilerini ağırladı.

Sektörün önde gelen firmalarının da katıldığı fuarda il genelinde bir çok kurum da stant açtı. Yöresel ürünler zeytin, zeytinyağı, incirin tadımlık olarak ikram edildiği ve yerel tohumların tanıtıldığı Efeler Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stantta ayrıca ilçenin enginar, kestane, kiraz ve mısır gibi çeşitli yerel tarım ürünleri de tanıtılırken, ziyaretçilere özel olarak hazırlattırılan sabuniye lokumu da ikram edildi.

Fuarda Efeler Belediyesi’nin standına gösterilen ilgiden dolayı ziyaretçilere teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın’ın tarıma dayalı bir şehir olduğunu hatırlattı. Tarımla teknolojinin buluştuğu ve son teknoloji tarım ürünlerinin tanıtıldığı fuarda yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özakcan, “İlçe genelinde çeşitli yerel tarım ürünlerimiz var. Bunlardan birçoğunu dış ülkelere ihraç ederek il ve ilçemizin adını tüm dünyaya tanıtılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü kendimize ilke edinerek geçtiğimiz yıl Çeştepe mahallemizde ‘Yerel Tohum Merkezi ve Uygulama Bahçesi’ adı altında bir yer açtık. Yerel tohumların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sağlıklı gelecek için mirasımıza, yerel tohumumuza sahip çıkıyoruz. Merkezimizdeki tohumlarımızı fuardaki ziyaretçilerimize tanıtarak da yerel ürünlerimize verdiğimiz değeri bir kez daha ispatlamış olduk” diye konuştu. (İHA)