EFELER BELEDİYESİ ÇEVRECİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında 2017 yılı ödülleri sahiplerine verildi.

2016 Eylül ve 2017 Nisan tarihleri arasında düzenlenen projede; 2 ton 850 gram artık pil, 1 ton bitkisel atık yağ toplandı.

Efeler Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, muhtarlar, öğretmenler , öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan; “5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre haftası, 1972’den beri Dünya’da , 1878’ den beri ülkemizde Çevre Günü olarak kutlanan bir gün. Toplumların, insanların sağlıklı bir çevrede,yaşamalarını amaçlayan bir hafta olarak kabul edilmiş.” dedi.

“FARKINDALIK YARATIYORUZ”

Çevrenin önemine değinen Özakcan; “İnsanın huzur bulacağı sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Biz Efeler Belediyesi olarak bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla, duyarlılığımızı göstermek ve çevre dostlarıyla bunu kutlamak adına elimizden gelen her çabayı gösterdik. Bu anlamda atık pil ve bitkisel yağ toplama kampanyası düzenledik. Çocuklardan başlayarak, çevre duyarlılığını göstermek için ödüllendirme amacıyla bu konudaki duyarlılığımızı göstermiş olduk.Biz hem çevremizi korumak, hemde gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“YAZIKLAR OLSUN”

Başkan Özakçan Efeler Belediyesi’ne bağlı Çayyüzü Şehitliği’ndeki yaşanan çevre kirliliğine de dikkat çekerek; “Göreve geldiğimizden beri Çayyüzü Şehitliği’ni düzenledik. O kadar güzel bir şehitlik yarattık ki, halk tarafından yoğun ilgi gösterilen bir alan oldu. Bu alanı kirleten vatandaşlarımız var. Yazıklar olsun diyorum. Belediye olarak bu sapıkları ve çevreyi kirleten insanları engellemek için oraya bekçi koyacak değiliz. Bizim kadar tüm yurttaşlarımızın da bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor.Gelişmiş ülkelerde ekonominin korunmasından çok çevrenin korunmasına önem veriliyor.” diye konuştu.

DERECEYE GİRENLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyasında Okul Kategorisinde 637 kg ile Mustafa Kiriş Ortaokulu birinci, 616 kg ile Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ikinci, 381 kg ile de 7 Eylül İlkokulu üçüncü oldu.

Çocuklar kategorisinde topladığı 88 kg atık pil ile Nida Göçenoğlu birinci, 47 kg ile M. Kağan Salış ikinci, 38 kg ile de Beyza Nur Durmaz üçüncü oldu. Yetişkinler kategorisinde topladığı 35 kg atık pil ile Murat Arıcan birinci, 26 kg ile İlhami Demirtaş ikinci, 13 kg Osman Nüshet Özkan üçüncü oldu. Gençler kategorisinde 14.34 kg ile Osman Dedeoğlu birinci, 6 kg ile Bekir Süzer ikinci, 5 kg ile Murat Ateş üçüncü oldu.

Firma ve Kurum kategorisinde 78.6 kg ile Kaya Geri Dönüşüm birinci, 21 kg ile Tok Elektronik ikinci, 5 kg ile Jantsa üçüncü oldu.

Muhtarlık kategorisinde toplanan 9 kg ile Meşrutiyet Mahalle muhtarlığı olurken, toplanan 6.5 kg atık pil ile Adnan Menderes Mahalle Muhtarlığı ikinci oldu.

Atık Pil Makinesi Puanına göre topladığı 1780 puan ile İkra Melek Acar birinci oldu.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasında ilk 3’e girenler; Okullar kategorisinde toplanan 301 Lt. ile Ticaret Odası İlkokulu birinci, 104 TL. ile 7 Eylül İlkokulu ikinci, 102 Lt. ile Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu üçüncü oldu.

Firma ve Kurum kategorisinde 25 lt ile Adnan Menderes Mahalle Muhtarlığı birinci, 21 LT ile Gölge Aperatif ikinci, toplanan 11 lt ile Meşrutiyet Mahalle Muhtarlığı üçüncü oldu.