Efeler Belediyesi, Aydın genelinde en fazla kan bağışı yapan kurum oldu

Efeler Belediyesi personeli, Kızılay Aydın Kan Merkezi’ne kan bağışında bulunarak Aydın genelinde en fazla kan bağışı yapan kamu kurumu oldu.

Efeler Belediyesi personeli kan stokları azalan Kızılay’a destek olmak için kolları sıvadı. Sabahın erken saatlerinde belediyeye gelen kan merkezi ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak kan bağışlarını almaya başladı.

Yoğun katılımın olduğu kan bağışı standını ziyaret eden T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır ve bir kan üç can kurtarır. Her kan veren yurttaşımız için Kızılay’ın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşma gereği bir fidan dikim faaliyeti de var. Hem kan bağışlıyor hem de doğaya katkıda bulunuyoruz. Kızılay’a verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kızılay Aydın Kan Merkezi’nin kan bağışı için belediyeye geldiği her zaman personelin bağış değil yarış içerisinde olduğunu ifade eden Özakcan, “Her seferinde Kızılay Aydın Kan Merkezi’nin talepleri doğrultusunda personelimiz adeta kan bağışı değil yarışı içerisinde oluyor. Her gelişte 50 üniteyi aşkın kan bağışı belediyemiz personeli tarafından bağışlanmaktadır” diye konuştu.

Kızılay Aydın Kan Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiyi aktaran Özakcan,”Aldığımız bilgiye göre de Aydın’da kamu kurumları içerisinde en çok bağış yapan kurum olduğumuzu öğrendim. Bu durum bizi gururlandırdı” ifadelerini kullanarak, kan bağışında bulunan tüm personele teşekkür etti.

Kızılay Aydın Kan Merkezi gün boyunca kaldığı Efeler Belediyesi’ne işleri için gelen vatandaşlar da kan bağışında bulunurken, toplamda 62 ünite kan bağışı yapıldı.