Efeler Belediyesi ArtAnkara Sanat Fuarı’nda

Efeler Belediyesi Ankara’da düzenlenen ‘ArtAnkara 3. Çağdaş Sanat Fuarı’nda uluslararası sanat ve fotoğraf çalıştaylarındaki eserlerden oluşan seçkiler ile yerini aldı.

Türkiye’nin önde gelen sanat fuarlarından biri olan ‘ArtAnkara 3. Çağdaş Sanat Fuarı’ bugün kapılarını sanatseverlere açtı. Fuarın açılış kokteyline Efeler Belediyesi’ni temsilen, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Çalıştay Küratörleri Emel Atalay, Elçin Ünal ve Sanat Danışmanı Burak Erim katılırken, fuar 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Resimden heykele, fotoğraftan özgün baskı ve seramiğe kadar çağdaş sanatın en yeni ve değerli örneklerinin sergilendiği ve 20 ülkeden yüzlerce sanatçının katıldığı fuara katılan iki belediyeden biri olan Efeler Belediyesi de 12 resim ve 9 fotoğraf seçkisi ile fuardaki dikkat çeken katılımcılardan biri oldu. Fuarda Efeler Belediyesi tarafından 8-14 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 1. Efeler Belediyesi Uluslararası Sanat Çalıştayı’ndan (resim ve heykel) 12 resim seçkisi ile 17-20 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 1. Efeler Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Çalıştayı’ndan 9 fotoğraf seçkisi sergileniyor.

ArtAnkara 3. Çağdaş Sanat Fuarı’na katılan sayılı belediyeler arasında girmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Avusturya, Bulgaristan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Filipinler, Almanya, İran, İsviçre, Ukrayna, Kırgızistan, Macaristan, Lihtenştayn, Makedonya, Rusya, Güney Kore, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Makedonya’dan 600 sanatçı ile toplamda 108 kurum ve kuruluş bu fuarda buluştu. Düzenlendiği ilk yılda 17 bin ziyaretçi ile başlayan fuar geçtiğimiz sene 35 bin ziyaretçi ile tamamlanmış. Binlerce sanatseverin ziyaret ettiği fuarda T.C. Efeler Belediyesi olarak yer almaktan son serece mutluyuz. Her yaptığımız işte icraat ve fikirlerini örnek alarak yola çıktığımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü ilke edinerek geçtiğimiz yıllarda birçok sanatsal faaliyet düzenledik. ArtAnkara Sanat Fuarı ile de sanatsal faaliyetlerdeki çalışmalarımızı vitrine çıkartarak taçlandırdık. Tüm sanatseverleri fuara katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Son olarak ArtAnkara’da sergilenmek üzere resim seçkisinde eserleri yer alan Ahmet Şinasi İşler, Atilla Atar, Burak Erim, Costin Brateanu, Dariusz Przewiezlikowski, Emel Atalay, Elçin Ünal, Faden Suzan Kudsioğlu, Lale Altınkurt, Turan Enginoğlu, Umur Türker ve Ülkü Ünal ile fotoğraf çalıştay seçkisinde eserleri ile yer alan Akın Yakan, Ali Var, Arif Ziya Tunç, Ata Yakup Kaptan, Barbara Yoaf Karyo, İlke Coşkuner, Nadire Günday, Osman Ürper, Richard Kopacz’a katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Özakcan, “Umarız önümüzdeki yıllarda daha fazla eser ile fuarlara katılırız” diye konuştu. (İHA)