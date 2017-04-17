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17 Nisan 2017
Efeler, Yaşam

EFELER BELEDİYESİ 400 KİŞİYİ ANKARA’YA GÖTÜRDÜ

Efeler Belediyesi, “Efeler Ankara Yolunda” sloganı ile düzenlediği tur ile 400 vatandaşı Ankara’ya götürdü.

Efeler Belediyesi TBMM’nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Efeler halkını ücretsiz olarak Ankara’ya götürdü. 24 Mart’ta başlayan gezilerde 50 kişilik otobüs ile belirlenen tarihlerde Efeler’den Ankara’ya hareket edilirken, gezi boyunca toplamda 400 vatandaş Efeler Belediyesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir, Etnografya Müzesi, 1’nci ve 2’nci Meclis’i ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Çanakkale gezisi ile başlayan ve Ankara gezisi ile devam eden kültür turlarına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan; “Tur kayıtları başlar başlamaz bir kaç saat içerisinde tüm 400 kişilik kontenjanımız doldu. Gezilerimizde de vatandaşlar Anıtkabir, Etnografya Müzesi ve eski ve yeni meclis olmak üzere tarihimize tanıklık eden bir çok yeri görme imkanı buldu.” dedi.
(HABER MERKEZİ)

 

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