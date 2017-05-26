Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

Efeler Belediyesi Ramazan ayı boyunca 51 mahallede iftar sofrası kurarak 15 bin kişiye iftar verecek.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana Ramazan ayı boyunca mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla birlikte olan Efeler Belediyesi geleneğini bu Ramazan’da da sürdürecek.

İftar yemeklerine katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açacak olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, iftar sonrası vatandaşlarla sohbet ederek mahallelerin sorunlarına çözüm arayacak.

27 Mayıs Cumartesi günü Eğrikavak Mahallesi’nde verilecek iftar ile başlayacak olan yemek programı 23 Haziran Cuma günü Kocagür ve Serçeköy Mahalleleri ile son bulacak.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kurulduğumuz ilk yıl mahallelerimizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla buluşmaya başladık. Bu yıl 4’üncü kez iftar sofralarında vatandaşlarımızın arasında orucumuzu açarak, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşma yoğun olarak yaşanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor, iftar sofralarımıza güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz” dedi. (İHA)