Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
26 Mayıs 2017
Efeler, Güncel

Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

Efeler Belediyesi Ramazan ayı boyunca 51 mahallede iftar sofrası kurarak 15 bin kişiye iftar verecek.
Kurulduğu 2014 yılından bu yana Ramazan ayı boyunca mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla birlikte olan Efeler Belediyesi geleneğini bu Ramazan’da da sürdürecek.

İftar yemeklerine katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açacak olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, iftar sonrası vatandaşlarla sohbet ederek mahallelerin sorunlarına çözüm arayacak.

27 Mayıs Cumartesi günü Eğrikavak Mahallesi’nde verilecek iftar ile başlayacak olan yemek programı 23 Haziran Cuma günü Kocagür ve Serçeköy Mahalleleri ile son bulacak.
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kurulduğumuz ilk yıl mahallelerimizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla buluşmaya başladık. Bu yıl 4’üncü kez iftar sofralarında vatandaşlarımızın arasında orucumuzu açarak, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşma yoğun olarak yaşanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor, iftar sofralarımıza güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Efeler, renklere boyamaya devam ediyor
Share

BENZER HABERLER

Aydın Borsası, TOBB’da kestane ve inciri tanıttı

Aydın Borsası, TOBB’da kestane ve inciri tanıttı

BÜYÜKŞEHİR, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

BÜYÜKŞEHİR, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Aydınlılar Ramazan’ı yağmurla karşılayacak

Aydınlılar Ramazan’ı yağmurla karşılayacak

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

ZOROĞLU: “BİZ DE MAĞDURUZ”

ZOROĞLU: “BİZ DE MAĞDURUZ”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Yarın 05/27 100%
Yağmur
Yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En yüksek 21°C. Rüzgâr KD, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Yağmur
Yarın 05/27 80%
Yağmur
Erken saatlerde sağanak yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En düşük 11°C. Rüzgâr GB ve değişken. Yağmur ihtimali %80.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5792

  • Euro

    4,0042

  • BIST

    97.533

  • Altın

    145,8356

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE