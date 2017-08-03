Efeler Belediye Meclisi AÄŸustos 2’nci ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ±

Efeler Belediye Meclisi AÄŸustos ayÄ± ikinci toplantÄ±sÄ±, Efeler Belediyesi Meclis Salonuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere ilgili komisyonlara gÃ¶nderilen 16 gÃ¼ndem maddesi meclis oyuna sunuldu

ilgili komisyonlardan gelen gÃ¼ndeme ait 16 madde meclisten oy Ã§okluÄŸuyla geÃ§erken gÃ¼ndemin 8. Maddesinde belediyenin koordinasyonunda AydÄ±n Yazarlar ve Åžairler DerneÄŸi ile ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len -Efeler ve Efelik-konulu ÅŸiir yarÄ±ÅŸmasÄ±nda verilecek Ã¶dÃ¼llerin belirlenmesi ile ilgili Meclis plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonun raporu oy birliÄŸi ile kabul edildi.

Bir sonraki belediye meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n 05 EylÃ¼l 2017 de saat 18.00â€™de yapÄ±lasÄ± karara baÄŸlandÄ±. (Ä°HA)