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03 AÄŸustos 2017
Efeler

Efeler Belediye Meclisi AÄŸustos 2’nci ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ±

Efeler Belediye Meclisi AÄŸustos ayÄ± ikinci toplantÄ±sÄ±, Efeler Belediyesi Meclis Salonuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere ilgili komisyonlara gÃ¶nderilen 16 gÃ¼ndem maddesi meclis oyuna sunuldu
ilgili komisyonlardan gelen gÃ¼ndeme ait 16 madde meclisten oy Ã§okluÄŸuyla geÃ§erken gÃ¼ndemin 8. Maddesinde belediyenin koordinasyonunda AydÄ±n Yazarlar ve Åžairler DerneÄŸi ile ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len -Efeler ve Efelik-konulu ÅŸiir yarÄ±ÅŸmasÄ±nda verilecek Ã¶dÃ¼llerin belirlenmesi ile ilgili Meclis plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonun raporu oy birliÄŸi ile kabul edildi.
Bir sonraki belediye meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n 05 EylÃ¼l 2017 de saat 18.00â€™de yapÄ±lasÄ± karara baÄŸlandÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženel'den BaÅŸkan Ã–zakcan'a ziyaret
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