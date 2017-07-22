Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
23 Temmuz 2017
Asayiş, Efeler

Efeler alevlere teslim oldu

Aydın’da öğle saatlerinde meydana gelen arazi yangınında onlarca dönüm tarım arazisi ve asırlık zeytin ağaçları cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangında, alevler tarihi Tralles Antik Kentinde bulunan Üçgözler yapıtına ulaşmadan söndürüldü.
Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde bulunan arazide çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bölgede alkol aldığı belirtilen bir grubun attığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Kemer Mahallesi’nden Tralles Antik Kenti’ne ulaşan yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürülüğü’ne bağlı söndürme ekipleri de müdahale etti. Hızla büyüyen yangını söndürmekte ekiplerin yetersiz kaldığını gören ve bölgede ikamet eden küçük çocuklar da yangını söndürmek için evlerinden yangın mahalline damacanalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştılar. Şehrin hemen dibinde meydana gelen yangında büyüklerin evlerinden bile çıkmadan yangını seyredip çocukların ise canla başla yangın söndürmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
Yangında yaklaşık 100 dönüm arazi ve arazideki çok sayıda asırlık zeytin ağaçları göz göre göre yandı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, söndürme ekipleri kontrol altına alınan yangın mahallinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Orman ve Hazine Arazilerine Uyuşturucu Baskını
Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda “Hero” Tişörtü Giyen Genç Gözaltında

Kuşadası’nda “Hero” Tişörtü Giyen Genç Gözaltında

Merhum Vali Yazıcıoğlu’nun Yaptırdığı Otelin Hali İçler Acısı

Merhum Vali Yazıcıoğlu’nun Yaptırdığı Otelin Hali İçler Acısı

Jandarmanın 7 ayda düzenlediği operasyonlarda 22,8 kilo esrar yakalandı

Jandarmanın 7 ayda düzenlediği operasyonlarda 22,8 kilo esrar yakalandı

Bozdoğan’da Uyuşturucudan gözaltına alınan baba oğul tutuklandı

Bozdoğan’da Uyuşturucudan gözaltına alınan baba oğul tutuklandı

Atilla’dan Özakcan’a ziyaret

Atilla’dan Özakcan’a ziyaret

Aydın’da vahşi hayvan alarmı

Aydın’da vahşi hayvan alarmı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. Rüzgâr KKD, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 07/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. BGB rüzgâr DGD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5400

  • Euro

    4,1277

  • BIST

    106.843

  • Altın

    142,8851

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE