ECZACILAR, BÄ°LÄ°MSEL ECZACILIÄžIN 178. YILINI KUTLADI

AydÄ±n EczacÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Bilimsel EczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 178. yÄ±lÄ± nedeniyle Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenledi.

AydÄ±n EczacÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AydÄ±n ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±’na Ã§elenk koyma tÃ¶renin ardÄ±ndan Kahve Bahane’de Odaya kayÄ±tlÄ± eczacÄ±lar ile kahvaltÄ±da bir araya gelerek Bilimsel EczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 178. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±.

Etkinlikte konuÅŸan AydÄ±n EczacÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Sefa Karaaslan; “DÃ¼n ve bugÃ¼n olduÄŸu gibi yarÄ±nlarda da insan, toplum ve doÄŸa yararÄ±na saÄŸlÄ±k, ilaÃ§, eczacÄ±lÄ±k hizmeti Ã¼retmeye devam edeceÄŸiz.” dedi.

“Ä°LAÃ‡ ARGESÄ°NE YAPILAN YATIRIMLAR ARTIRILMALIDIR”

Tarihi ilaÃ§la baÅŸlayan, kÃ¶kleri yÃ¼zyÄ±llara dayanan bir mesleÄŸin mensuplarÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Karaaslan; 2003 yÄ±lÄ±nda uygulamaya konulan SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±â€™nda ikinci faza geÃ§ildiÄŸini, ve bu Ã§erÃ§evede iki nokta Ã¼zerinde durulmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekerek; “Birincisi; Yerli ilaÃ§ Ã¼retimi olgusu. Bizler yÄ±llardÄ±r yerli ilaÃ§ Ã¼retiminin ulusal saÄŸlÄ±k politikasÄ±nÄ±n temel sacayaklarÄ±ndan birini teÅŸkil ettiÄŸini ifade ediyoruz. Son 15 yÄ±lda TÃ¼rkiyeâ€™de ithal ilaÃ§-yerli ilaÃ§ dengesinin ithal ilaÃ§lar lehine bozulduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz. 2002â€™de TÃ¼rkiyeâ€™de ilaÃ§ pazarÄ±nÄ±n deÄŸersel bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ % 66 yerli ilaÃ§ lehine iken 2016â€™da bu oran % 42â€™lere kadar gerilemiÅŸ; ilaÃ§ tÃ¼ketiminin % 57-58â€™i deÄŸer bazÄ±nda ithal ilaÃ§tan karÅŸÄ±lanÄ±r hale gelmiÅŸtir. Kutu bazÄ±nda 2002â€™de imal ilaÃ§larÄ±n oranÄ± % 77, 2008â€™de % 79 iken, 2009â€™dan sonra sÃ¼rekli olarak gerileyerek % 74â€™lere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± dÃ¶nemde Ã¼lkemizde tÃ¼ketilen ilaÃ§ kutu sayÄ±sÄ±nÄ±n % 202 arttÄ±ÄŸÄ± olgusu ile birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde pahalÄ± olan ithal ilaÃ§larÄ±n oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n kamu maliyesine nasÄ±l bir etki ettiÄŸini iyi Ã§Ã¶zÃ¼mlemek gerekir. TÃ¼rkiye olarak yerli ilaÃ§ Ã¼retimini geliÅŸtirirken yerli ilacÄ±n sadece jenerik ilaÃ§lardan ibaret olduÄŸu gibi bir algÄ±dan da artÄ±k sÄ±yrÄ±lmamÄ±z gerekmektedir. Ã–zellikle katma deÄŸeri yÃ¼ksek, biyoteknolojik ve nanoteknoljik ilaÃ§ Ã¼retimine ve yeni molekÃ¼ller geliÅŸtirmeye aÄŸÄ±rlÄ±k verilmeli, bunun iÃ§in mutlaka ilaÃ§ ar-gesine yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Faz 2 iÃ§erisinde hÄ±zlanarak devam edecek ikinci husus ise ÅŸehir hastaneleridir. HastalarÄ±n tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ modern saÄŸlÄ±k komplekslerinde hizmet almasÄ± yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan iÃ§in elbette doÄŸru bulduÄŸumuz bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Ancak bu devasa saÄŸlÄ±k kampÃ¼slerinin, hastalarÄ±n fizik mekan olarak saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸiminde gÃ¼Ã§lÃ¼kler yaratabileceÄŸi ve salt hastane iÅŸletmeciliÄŸi perspektifi aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±k hizmet sunumunun bir bakÄ±ma Ã¶zelleÅŸmesi sonucunu doÄŸurabileceÄŸi gÃ¶zlerden uzak tutulmamalÄ±dÄ±r. Bu anlamda TÃ¼rkiyeâ€™de hali hazÄ±rda kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yatak sayÄ±sÄ± OECD ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda iken var olan hastanelerin kapatÄ±lmasÄ±ndan vazgeÃ§ilmelidir. Bu anlamda ÅŸehir hastaneleri gelecekteki saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve hasta baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yatak sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bir Ã¶nlem olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“YENÄ° ECZACILIK FAKÃœLTESÄ° AÃ‡ILMASIN”

Karaaslan, Ã¼lke olarak en bÃ¼yÃ¼k sorunlardan birinin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ planlamasÄ± olduÄŸunu belirterek; “TÃ¼rkiyeâ€™nin pek Ã§ok Avrupa Ã¼lkesine gÃ¶re genÃ§ ve dinamik bir nÃ¼fusa sahip olmasÄ± bir yandan avantajlar saÄŸlarken diÄŸer yandan ciddi dezavantajlarÄ± da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajlarÄ±n baÅŸÄ±nda yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n iÅŸsizlik, gÃ¼vencesizlik ve deÄŸersizleÅŸme olgusu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±dÄ±r. EczacÄ±lÄ±k eÄŸitimi alanÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de 2000â€™li yÄ±llar boyunca EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltelerinin sayÄ±sÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼kselmiÅŸtir. Yeni kurulan EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltelerinde fiziksel altyapÄ± ve donanÄ±m eksikliÄŸinin Ã¶tesinde en zayÄ±f noktalardan birini eczacÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin yetersizliÄŸi oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu durumun eczacÄ±lÄ±k eÄŸitiminin kalitesinde bir dÃ¼ÅŸme yaratacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Bu anlamda YÃ–Kâ€™Ã¼n mevcut durum ve uzun vadeli projeksiyonla tutarlÄ± bir yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim politikasÄ± geliÅŸtirerek, yeni EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi aÃ§Ä±lmasÄ±na cevap vermemeye ve mevcut olanlarÄ±n kontenjanlarÄ± azaltmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

(GÃœNER DOKUYUCU)