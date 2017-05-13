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13 Mayıs 2017
Efeler, Kültür Sanat

DÜNYA SANATÇILARININ RESİMLERİ SERGİLENDİ

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen  “2. Uluslararası Sanat Çalıştayı” sergisi açıldı.

9’u yabancı toplamda  33 sanatçının 33 sanat eserlerinin yer aldığı sergi kapılarını ziyaretçilere açtı.
Milli Aydın Kültür Bankası’nda düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın resim sergisine; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Başkan Yardımcısı Sümran Ünal, Aydın Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın Sanat Danışmanı Burak Erim, ressamlar ve sanatseverler katıldı. 
“DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”
Açılış öncesi konuşan Sanat Danışmanı Burak Erim, geçen yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi gerçekleşen Efeler Belediyesi Uluslararası Sanat Çalıştayını 33 sanatçının 33 eseriyle açtıklarını belirterek; “Efeler Belediyemiz çok güzel bir kolleksiyon sahibi oluyor.  İlerleyen zamanlarda bunun 3. 4., 5. gelecek. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Diğer uluslararası sanatçılarla bir araya gelerek çalışma fırsatı buluyoruz. Diğer belediyelere de örnek olacak bir proje. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
“AMACIMIZ YAŞAMI DAHA DA GÜZELLEŞTİRMEK”
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da, 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sanatçılarının yarattığı ürünlerin sergilenmesi için katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları kaydetti;

“Güzel sanatlar her zaman söylediğimiz gibi ve Efeler Belediyesi olarak her türlü katkıyı sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz gibi insan yaşamında çok önemli yeri olan ve bizleri yaşama bağlayan, yaşamdan haz almamızı sağlayan çok önemli etkinlikler. Bu yönüyle biz Efeler İlçe Belediyesi adına bire bir insanımıza dokunan bu sanat dallarının desteklenmesini bugüne kadar desteklemeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra da artan bir ivme ve çıtayla devam edeceğiz.

Amacımız yaşamı daha güzelleştirecek tüm hemşehrilerimizin bu güzellikleri paylaşmasını sağlamaktır. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu güzel sanat çalıştayımız 8 – 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 6 ülkeden 9 yabancı ve 13 farklı şehirden 24 sanatçımızın katıldığı toplam 33 sanatçımızın yarattığı bu güzelliklerde sergilediğimiz güzel sanat çalıştayımız bir heykel, 4 baskı resim ve 30 tablodan oluşan resim baskı ve heykel dallarında gerçekleştirip sonuçlandırdığımız bir sergi oldu. Ben tüm hemşehrilerimizin bu sergimizi de ziyaret ederek güzel ve hoş vakit geçirmelerini diliyorum. Siz sanatsevere ve bu çalıştayda emek veren tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyor ve kutluyorum.”
Efeler Belediyesi’nin 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sergisi 20 Mayıs 2017 Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.
(KUDRET CAN)

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