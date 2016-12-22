DR. ÇİÇEK’E SALDIRIYI KINADILAR

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü ve odaya kayıtlı doktorlar Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr.Kadir Çiçek’in hasta yakınları tarafından darp edilmesi ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaparak yaşanan olayı kınadılar.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde yapılan basın açıklamasının ardından, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.Hakan Karagözlü ve yönetim kurulu üyeleri, ADÜ’de tedavisi devam eden Dr. Kadir Çiçek’i odasında ziyaret ettiler.

Aydın Tabip Odası adına açıklamayı yapan Tabip Odası Başkanı Dr.Hakan Karagözlü; “Aydın Tabip Odası, tüm olanakları ile bu vahşete sessiz kalmayacak, meslektaşımızın haklarını her türlü yasal ve hukuki yollardan aranması sürecinde O’nunla birlikte olacaktır.” dedi.

Karagözlü açıklamasında şunları söyledi:

“İlimizde sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. 21 Aralık 2016 Tarihinde Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine başvuran bir hastanın yakınları tarafından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Kadir Çiçek saldırıya uğramış ve darp edilmiştir.

Olay günü “parmak kesisi” nedeni ile başvuran hastayı değerlendiren Dr. Kadir Çiçek, hastayı muayene ettikten sonra parmağın kopmuş olduğunu ve ancak mikrocerrahi yöntemleri ile tedavi edilebileceğini saptamış ve hastayı bu olanağın olduğu bir merkeze sevk etme kararı almıştır. Hastanın transferi için ambulans beklenirken, ‘ambulansın geciktiği’ gerekçesi ile hastanın yakınları tarafından darp edilmeye başlanmış, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine yumruk ve tekme darbeleri almıştır. Dr. Kadir Çiçek’in Aydın Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde kafa ve bedeninde çoklu darbe izleri yanı sıra, ne yazık ki burnunun da kırıldığı anlaşılmış, acilen ameliyata alınmıştır.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Genç meslektaşımıza geçmiş olsun. Aydın Tabip Odası, tüm olanakları ile bu vahşete sessiz kalmayacak, meslektaşımızın haklarını her türlü yasal ve hukuki yollardan aranması sürecinde O’nunla birlikte olacaktır.

Vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yeni yasal düzenlemeler yapılmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.

“Sağlıkta Şiddet Yasası” bir an önce çıkarılmalıdır. Başta basın olmak üzere, sağlıkta şiddeti toplumda olağanlaştıran her türlü sözel ya da görsel materyalin paylaşılmaması için özen gösterilmelidir.

Aydın Tabip Odası olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.”