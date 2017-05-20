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20 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler

Dolandırıldığı değil, gönderilen krem zoruna gitti

Aydın’da eskiyen telefonunu yenilemek için televizyonda reklamını gördüğü akıllı telefonu almak için sipariş veren bir şahıs gelen kargo paketinden çıkanları görünce isyan etti. Kargoyu açtığında oyuncak telefonla iki kutu da krem ile karşılaşan Akın Soyel isimli şahıs, dolandırıldığına değil kargo paketi içerisinde gönderilen ve hakaret kabul ettiği iki kutu kremin ağrına gittiğini söyledi. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatacağına belirten Akın Soyel, yetkililerin bu tür dolandırıcılık olaylarına müdahale etmesini istedi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler İlçesi’nde yaşayan inşaat işçisi 42 yaşındaki Akın Soyel, televizyonda gördüğü bir telefondan almak için verilen numarayı arayıp sipariş verdi. 3 gün sonra kapıya gelen kargocu önce parayı alıp daha sonra paketi teslim etti. Ödemeyi yaptıktan sonra paketi açan Akın Soyel gördükleri karşısında şaşkına döndü.
“Dolandırdıkları yetmiyormuş gibi hakaret eder gibi krem göndermişler”
Paketten çıkan oyuncak telefonla birlikte iki kutu kremi görünce hemen sipariş verdiği numarayı arayan Akın Soyel burada muhatap bulamayınca, kargo paketinin üzerindeki numaraların da iptal edilmiş numara olduğunu görünce hakkını hukuki yollarla arayacağını belirtti. Soyel, “Bu Türkiye’nin yeni S-5 telefonu. Vatandaşı böyle dolandırıyorlar. Dolandırdıktan sonra da ‘Kremini sür’ diye iki kutu da krem göndermişler. Biz televizyon kanalına inanarak sipariş verdik. Yetkililerin bu dolandırıcılık olaylarını engellemesini istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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