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08 Ağustos 2017
Efeler, Yaşam

DOKTOR, HAYATININ MİMARINA KAVUŞTU

Emekli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Derya Şahin ve Aydın Devlet Hastanesi’nden emekli Hemşire Mukadder Şahin’in kızı Mimar Cemre Şaşin ile Söke esnaflarından Halil Kazıcı ve Ev Hanımı Türkan Kazıcı’nın ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Üroloji Anabilim Dalında Doktor olan oğulları Hakan Görkem Kazıcı muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.
7 yıl önce İzmir’de üniversitede okurken başlayan Cemre ve Hakan Görkem çiftinin birlikteliklerinin bu mutlu gününde akraba, dostları ve meslektaşları  Şahin ve Kazıcı ailelerini yalnız bırakmadı.
Efeler ilçesindeki  Akarsupark Kır Düğün Salonu’nda düzenlenen törende, Şahin ve Kazıcı aileleri, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi  Müdürü Polis Başmüfettişi Hakkı Tuncer, ADÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Ege Bölge Başkanı Prof. Dr. Haluk Erol, İstanbul BŞB Eski Başkan Adayı Yüksek Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp ve AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özen Gündüz ve çok sayıda davetli mutlu çifti yalnız bırakmadı.
Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift alkışlar eşliğinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Canlı müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlenen genç çifti doktor ve mimar olan meslektaşları pistte yalnız bırakmadı.
Genç çift balayı için Manavgat ve Fethiye kıyılarına gidecek.
(HABER MERKEZİ)

 

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