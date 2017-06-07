Doğalgaz tankerinde yaşanan kaçak paniğe yol açtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tankerde meydana gelen gaz kaçağı korku ve paniğe neden oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi Lefkoşa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olacak olan Murat B., hastaneye yetişebilmek için sıvılaştırılmış doğalgaz naklinde kullanılan 54 SF 595 tankeri acil olarak Lefkoşa Bulvarı üzerine park ederek bölgeden ayrıldı. Gaz kaçağını önleme sitemi araç hareket etmediği için devre dışı kalınca, tam olarak boşaltılmayan tankerde bir süre sonra küçük çaplı sızıntı başladı.

Yoldan geçen vatandaşlar tankerdeki kaçağı fark edince, durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri tankerin çevresinde güvenli koridor oluşturduktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Tankerin çevresinde patlama ihtimaline karşı önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tankerde kalan az miktardaki doğalgazı güvenli bir şekilde tahliye etti. Telefonla ulaşılan sürücünün gelmesiyle birlikte tanker, şehir dışındaki bir noktaya çekildi. Tankerde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle çevre kısa süreli korku ve panik yaşandı. (İHA)