“DEVRÄ°M ÅžEHÄ°DÄ° KUBÄ°LAYâ€™I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAÄžIZ”

AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi (ADD) AydÄ±n Åžubesi, Menemen’de 23 AralÄ±k 1930 tarihinde gerÃ§ekleÅŸen gerici ayaklanmada ÅŸehit olan Kubilay’Ä± andÄ±.

ADD AydÄ±n Åžubesi dernek salonunda yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na ADD AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼nver GÃ¼neÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi CHP Meclis Ãœyesi Emine HayÄ±rsever, Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± M. Nedim BarÄ±ÅŸ, ADD Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±lar.

BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ADD AydÄ±n Åžubesi GenÃ§lik Kolu Ãœyesi YaÄŸmur BÃ¼yÃ¼kkaya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.

BÃ¼yÃ¼kkaya, aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

“ADD GERÄ°CÄ°LÄ°ÄžE KARÅžI MÃœCADELESÄ°NÄ° KARARLILIKLA SÃœRDÃœRECEKTÄ°R”

23 AralÄ±k 1930 tarihinde gerÃ§ekleÅŸen Menemen OlayÄ± bir ÅŸeriatÃ§Ä± kalkÄ±ÅŸma, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devletine ve Laik Cumhuriyete eylemli bir saldÄ±rÄ± niteliÄŸindedir. BugÃ¼n, Ã–ÄŸretmen AsteÄŸmen Mustafa Fehmi KUBÄ°LAYâ€™Ä±n ÅŸeriat yandaÅŸlarÄ±nca baÅŸÄ± kesilerek katledildiÄŸi Menemen olayÄ±nÄ±n 86. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼â€¦. Menemen OlayÄ± kimi Ã§evrelerin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi demokratik bir gÃ¶steri deÄŸil, rejime karÅŸÄ±, Cumhuriyet dÃ¼zenine karÅŸÄ± bir isyan, bir ayaklanma hareketidir.

HiÃ§bir rejim, kendisini yÄ±kma amacÄ± gÃ¼den bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve eyleme izin vermez. Laik bir hukuk devletinde yasalar, tÃ¼zÃ¼kler ve yÃ¶netmelikler, dinin emrine gÃ¶re yapÄ±lamaz. TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ni dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isteyenlere sessiz kalarak destek olanlar, tÃ¼rban sorununun ardÄ±nda emperyalizm olduÄŸunu kavrayamamaktadÄ±rlar. AtatÃ¼rk ilke ve devrimlerinden alacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§ ve Ä±ÅŸÄ±kla, emperyalizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele ederek, tam baÄŸÄ±msÄ±z, laik ve demokratik cumhuriyetimizi koruyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesi gerekmektedir.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bu olayÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze deÄŸin birÃ§ok badireler atlatmÄ±ÅŸ olmakla beraber; maalesef dinci, yobaz, gerici ve AtatÃ¼rk Ä°lke ve Devrimleri’yle Laik Cumhuriyet’in temel deÄŸerleri’ne ve bugÃ¼ne deÄŸin elde edilmiÅŸ kazanÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± olan zihniyet’in, tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Ã¶zellikle Ã§ok partili siyasi hayata geÃ§iÅŸimizden sonra mÃ¼mkÃ¼n olamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun en Ã¶nemli ve belirgin olan nedenlerinin baÅŸÄ±nda; bir kÄ±sÄ±m siyasilerin, tÄ±pkÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde olduÄŸu gibi, o dÃ¶nemde de dini siyasi amaÃ§larÄ±na alet etmeleridir. Ä°ÅŸin ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olan yanÄ± da; Kubilay’Ä± ÅŸehit eden zihniyet’in halen mevcudiyetini koruyor olmasÄ± ve zihniyet yandaÅŸlarÄ±yla birlikte bu kanlÄ± olaya karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n torunlarÄ±nÄ±n da; iÃ§inde bulunduÄŸumuz yÄ±llarda, devletin etkili ve Ã¼st makamlarÄ±nda gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ±dÄ±r. Eskiden kÃ¶hnemiÅŸ tekkelerde, zaviyelerde Ã¶rgÃ¼tlenen gericilik, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde emperyalizmin ve cehaletin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± olanaklarla devlet kurumlarÄ±nda, eÄŸitim yuvalarÄ±nda, lÃ¼ks otellerde, rezidanslarda Ã¶rgÃ¼tlenmektedir. Eskiden sadece din ile uÄŸraÅŸan gericilik artÄ±k kendi Ã¶zel sermayesini oluÅŸturmuÅŸ, dÃ¼nyadaki her iÅŸe el atmÄ±ÅŸ, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±n her alanÄ±na sokmuÅŸtur. BugÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ teknolojiyi rahatlÄ±kla kullanabilmektedir. BugÃ¼n artÄ±k onlar â€˜devletin kÄ±lcal damarlarÄ±na kadar sÄ±zmÄ±ÅŸlardÄ±râ€™. BugÃ¼n artÄ±k onlar iÅŸ adamÄ±dÄ±r, holding sahibidir, milletvekilidir.Â Dinci, yobaz ve gerici takÄ±mÄ± bulunduklarÄ± makamlarda boÅŸ durmuyor, bulduklarÄ± her fÄ±rsatta AtatÃ¼rk ve O’na ait bÃ¼tÃ¼n deÄŸerlere zarar veriyor ve/veya yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Menemen olayÄ±nÄ± sadece 1930â€™da gerÃ§ekleÅŸip sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve kapanmÄ±ÅŸ bir olay olarak gÃ¶rmek hem tarihsel, hem de toplumsal bir yanÄ±lgÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ emperyalizm, Cumhuriyetimize karÅŸÄ± yeni Menemenler yaratmaktan hiÃ§bir zaman geri durmamÄ±ÅŸtÄ±r ve durmayacaktÄ±r. UlusÃ§a yakÄ±n tarihimizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bugÃ¼nlerde herkesin dilinde olan MaraÅŸ katliamlarÄ±, Sivas kalkÄ±ÅŸmasÄ±, oruÃ§ tutmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸrenciler, katledilen aydÄ±nlarÄ±mÄ±z UÄŸur MUMCU, Ahmet Taner KIÅžLALI, Turan DURSUN, Bahriye ÃœÃ‡OK ve daha niceleri hep birer deÄŸil biner Menemenâ€™dir.

AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n gerici, karÅŸÄ± devrimci Ã¶rgÃ¼tlenmelere karÅŸÄ± saptadÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler 1938â€™den sonra da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilseydi, TÃ¼rkiye bugÃ¼n gerici ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ iÃ§ tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmayacaktÄ±. TÃ¼rkiye yurttaÅŸlarÄ± olarak bunu baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, bugÃ¼n Ã‡orumâ€™u, KahramanmaraÅŸâ€™Ä±, 12 Martâ€™Ä±, 12 EylÃ¼lâ€™Ã¼ ve Sivasâ€™Ä± yeniden yeniden yaÅŸamak durumunda bÄ±rakÄ±ldÄ±k. Hainler hainliÄŸine devam ediyor. Kutsal inanÃ§lar adÄ±na, din adÄ±na ve okyanus Ã¶tesindeki yeni tanrÄ±larÄ±n gÃ¶zÃ¼ doysun diyeâ€¦ GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n kafa kesicileri 86 yÄ±l Ã¶ncesindeki gibi Menemen sokaklarÄ±nda deÄŸil, ceplerinde yeÅŸil Amerikan dolarlarÄ± ile her yerde dolaÅŸÄ±yorlar. 15 Temmuz’daki gibi kendi vatandaÅŸlarÄ±na silah sÄ±kabiliyor, bomba atabiliyorlar. Kafa kesmek, bir gÃ¼n Emevilik adÄ±na, baÅŸka bir gÃ¼n Åžiilik adÄ±na, BatÄ±nilik adÄ±na, Halifelik adÄ±na, NakÅŸibendilik adÄ±na, Hizbullah adÄ±na, Fethullah adÄ±na, IÅžÄ°D adÄ±na yapÄ±ldÄ±. Ama hiÃ§bir gÃ¼n kafamÄ±zÄ±n kesilme tehlikesi bizlerden uzak olmadÄ±. Kesemedikleri kafalarÄ± ezmeye kalktÄ±lar. Buna raÄŸmen aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, Ã§aÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ± istemekten ve uÄŸruna mÃ¼cadele etmekten geri durmadÄ±k.

GericiliÄŸin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olamaz. Fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ±na da olsa, gerici ideolojilerin yaÅŸamasÄ±na mÃ¼samaha ASLA gÃ¶sterilemez. Bu bir demokrasi hakkÄ± ihlali deÄŸildir. Tam tersine, demokrasi iÃ§in yaÅŸamsal deÄŸerdedir. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r, bÃ¼tÃ¼n gerici iktidarlar ve yapÄ±lar mevcut bilim ve teknolojinin verdiÄŸi her tÃ¼rlÃ¼ nimeti bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§gÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle Â kullanÄ±rken, topluma ise ortaÃ§aÄŸÄ±n tozlu kÃ¶hnemiÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±nÄ± dayatarak miskin ve aptal bir nesil yaratmak istemektedirler. Yoksul ve biÃ§are, sadece tek gÃ¼vencesi cumhuriyetin koruyuculuÄŸuna kendisini teslim etmiÅŸ yurttaÅŸlarÄ±, tekkelere, tarikatlara ve adÄ± sanÄ± ne olursa olsun cumhuriyetin hiÃ§ bir ÅŸekilde parÃ§asÄ± olmayan din bezirganÄ± cemaatlere terk etmek ya da onlarla iÅŸbirliÄŸi yapmak; deÄŸil cumhuriyete, en baÅŸta insanlÄ±ÄŸa ihanettir.

Ä°ÅŸte sonuÃ§larÄ±nÄ± hep birlikte aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k yaÅŸÄ±yoruz. Kafa kesen dÃ¼nÃ¼n mehdi bozuntusu ÅŸimdi Ä°ÅŸid ve onlarÄ± finanse eden gÃ¼Ã§lerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bilim dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± bir yana, kendilerine muhalif olan herkesin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rmanÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ ahlaksÄ±z yolunu denemektedirler. Biri eski Ã§aÄŸÄ±n artÄ±ÄŸÄ±, diÄŸeri insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi; yani hem Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hem de irtica; hem bilim hem de gericilik aynÄ± anda bir arada yaÅŸayamazlar. Cumhuriyet, karanlÄ±k Ã§aÄŸlarÄ±n artÄ±ÄŸÄ± mevcut ÅŸeriatÃ§Ä± iktidardan da kendini elbette kurtaracaktÄ±r ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸip aydÄ±nlanacaktÄ±r. Bunu Ã¶ÄŸrenemeyenler bedellerini aÄŸÄ±r olarak Ã¶deyeceklerdir.

TÃ¼rk Ulusu olarak; Cumhuriyetimize, temel deÄŸerlerine ve kazanÄ±mlarÄ±na sahip Ã§Ä±kmak bize zor gelmemelidir. Menemenâ€™i anlamak ve diÄŸer Menemenleri kavramak, Cumhuriyet ile yaÅŸamak isteyen, geleceÄŸini Cumhuriyetâ€™te gÃ¶ren her AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir zorunluluktur. Yeni Menemenler yaÅŸamamak iÃ§in, gelecek kuÅŸaklara yeni Menemenler yaÅŸatmamak iÃ§in tek yol, Cumhuriyetin devrimci, halkÃ§Ä±, laik, ulusalcÄ±, Ã§aÄŸdaÅŸ, antiemperyalist nitelikleriyle yeniden yaÅŸama geÃ§irilmesidir. Kubilay, Ã§aÄŸdaÅŸ Cumhuriyetin temel deÄŸerleri ve kazanÄ±mlarÄ± uÄŸruna ÅŸehit olmuÅŸtur. Toplumu gerici bir anlayÄ±ÅŸla, ortaÃ§aÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na taÅŸÄ±maya geÃ§miÅŸte kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmediÄŸi gibi bugÃ¼n de yetmeyecektir. Hepimizin gÃ¶revi Kubilayâ€™Ä±, TÃ¼rk devriminin Ã¶nderlerini unutmamak, hatÄ±rlamak ve hatÄ±rlatmak olmalÄ±dÄ±r.

GÃ¶zÃ¼n arkada kalmasÄ±n ÅŸehidim. TÃœRK evlatlarÄ±, emanet ettiÄŸin bayraÄŸÄ± ÅŸerefle taÅŸÄ±yacaklardÄ±r. Bu topraklardan Cumhuriyetâ€™i kaldÄ±rma emelleriyle yaÅŸayanlarÄ± gÃ¶rÃ¼p de kemiklerin sÄ±zlamasÄ±n. VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yola feda edecek nice Kubilayâ€™lar mevcuttur. AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi olarak Åžehit KUBÄ°LAY’Ä±, Cumhuriyet savaÅŸÃ§Ä±sÄ± bir kahraman olarak yaÅŸatacaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)