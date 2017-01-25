“DEVLET SÖZÜNÜ TUTMADI, AMA TÜRK MİLLETİ HÂLÂ O’NU ANIYOR”

ADD, KATLEDİLİŞİNİN 24’ÜNCÜ YILINDA UĞUR MUMCU’YU ANDI

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, Uğur Mumcu’nun 24’üncü ölüm yıldönümü nedeni ile bir anma programı düzenledi.

ADD Aydın Şube binasında düzenlenen programa; ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Uğur Mumcu’yu anma programında ilk olarak bir konuşma yapan ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş; “Uğur Mumcu Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli araştırmacı gazetecilerden birisidir. Bir cumhuriyetçi, bir Atatürkçüdür. Kendisinin katledilme nedeni yazdıklarıdır. O, bağımsız Türkiye için mücadele verdi, hayatını ortaya koydu. Verdiği mücadeleyi maalesef hayatı ile ödedi. Katlinden sonra devlet büyüklerinin olayın faillerini yakalatacağına dair verdiği sözlerin hiçbiri hayata geçmedi. Devlet sözünü tutmadı, ama Türk milleti hala O’nu anıyor. Fikirlerini düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.” dedi.

Günver Güneş’in konuşmasının ardından Mumcu’nun ölüm yıldönümü nedeni ile bir açıklama yapan ADD Gençlik Kolları Sorumlusu Tunahan Karadeniz; Adalet ve Demokrasi Haftası’nda Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy olmak üzere yitirilen tüm yurtsever aydınların anıldığını ve ADD Aydın Şubesi olarak; “Yurtsever aydınlarımızın Kemalist ilke ve devrimleri savundukları için, Türkiye’nin bütünlüğüne sahip çıktıkları için, emperyalizm karşıtı ve tam bağımsız Türkiye’den yana oldukları için öldürüldüklerini hep birlikte haykıracağız.” dedi.

“SUİKASTLERİN ARDINDAKİ ULUS ÖTESİ GÜÇLER DİKKATTEN KAÇIRILMAMALIDIR”

Uğur Mumcu’nun, ülkesini savunan, Türk halkının özverisinin ve heyecanının somutlaştığı bir kimlik olduğunu vurgulayan Karadeniz; “Uğur Mumcu, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren iradenin, birikiminin, ülkesini savunan Türk halkının özverisinin ve heyecanının somutlaştığı bir kimlikti. Ulusun ve tüm mazlumların yanında, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı duruşu, sömürüye karşı emeği, gericiliğe karşı bilimi, bölücülüğe karşı ulusal bütünlüğünü, faşizme karşı demokrasiyi savunmayı yaşam felsefesi yapmış Uğur Mumcu’dan kurtulmanın en kestirme yolunun onu yok etmekten geçtiğini düşünenlerin seçtiği tarihtir 24 Ocak 1993. Çeyrek yüzyıldır başta Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk ulusunun temel değerlerinin simgeleşmiş muhafızları olan, yeri doldurulamayacak bilim insanlarına, aydınlara yönelik suikastların ardındaki ulus ötesi güçler dikkatten kaçırılmamalıdır.

Yaşadığımız olaylardan geriye doğru baktığımızda, ülkemiz üzerinde sahnelenen bütün kirli oyunlarda ve yurtsever insanlarımızın öldürülmelerinin arkasında hep emperyalizmin olduğunu, bütün açıklığıyla görmekteyiz. Milletimiz gücünü yabancı büyük devletlerden alan iktidar sahiplerinin yönetimi altında Cumhuriyet devriminin kazanımları kaybetme, tarikat, cemaat, mezhep ve etnik grupların yarattığı kaos ortamında kamplaşma, bölünme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Büyük zorluklarla kurulmuş olan Cumhuriyetimiz emperyalist devletlerin dün olduğu gibi bugün de siyasi baskılarına ve ekonomimizi çökertme girişimlerine göğüs germek durumundadır. Her alanda yaşanan kirlenme laik hukuk devletini ve cumhuriyetin tüm kurum ve kuruluşlarını sarıp sarmalamaktadır. Türkiye’de sadece kendi istedikleri için adalet ve demokrasi talebinde bulunanlar, hukuksuzluk gözlerinin önünde cereyan ederken haksızlığa uğrayan, zulüm gören tüm vatandaşlarımız için sessiz kalıyorlarsa, bilerek ya da bilmeyerek emperyalizmle işbirliği içindedirler.” dedi.

“UNUTMA BİZİ ÇAĞRISI BİR UNUTULMA ENDİŞESİNİN ÜRÜNÜ DEĞİLDİR”

Karadeniz, Uğur Mumcu’nun 1975’de yazdığı “Sesleniş”te bir kuşağın hikayesi olduğunu ve o seslenişin aynı zamanda bir uyarı ve çağrı içerdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

“Uğur Mumcu 1975 yılında yazdı ‘Sesleniş’ini. O seslenişte bir kuşağın hikayesi vardır. Bir ağıttan çok, verilen bağımsızlık mücadelesi ve devrim kavgası için bir güzellemedir. Aynı zamanda bir uyarı ve çağrı içermektedir. ‘Unutma Bizi’ çağrısı bir unutulma endişesinin ürünü değildir. Daha çok bir kuşağın, sonraki kuşağa devrettiği bayrağın ne bedellerle taşındığına yönelik uyarışıdır. Tarih, halkın er ya da geç haklarını aldığının hazin ama güç veren öyküsüdür. İnsana, insan aklına ve sağduyusuna, vicdanına yaraşan da bu olağan akışı kolaylaştırmaktır, ona karşı durmak değildir. Kendi kişisel çıkarlarımızı bir yana bırakarak, yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışında, tüm güçleri, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Türkiye’miz için artık bir varlık sorunu durumuna gelen durum karşısında birleşmeye ve mücadeleye davet ediyor, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, eşitsizliğe artık son verilsin istiyoruz.

Tüm engellere karşın, bizler Uğur Mumcu’nun dediği gibi; Cumhuriyet Devrimini, Atatürk ilkelerini, tüm bağımsızlık inancını Cumhuriyet burçlarında birer bayrak gibi yükseltmeye devam edeceğiz. Uğur Mumcu’yu 24 yıldır yalnız bırakmayan yüzbinler, Türkiye üzerine oynanan karanlık oyunun tutmayacağına, özgür ve demokratik bir ülkede bir arada yaşamaya devam edeceklerine yürekten inanmaktadırlar.”

“UĞUR MUMCU’NUN YAŞAMINI VERDİĞİ DEĞERLERİN SAVUNUCUSU OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

ADD Aydın Şubesi olarak Uğur Mumcu’nun uğruna yaşamını verdiği değerlerin savunucusu olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Karadeniz konuşmasına şöyle devam etti;

“Çağdaş bir toplum ülküsüyle kurulmuş Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, her türlü engel ve sorunları aşarak, çağdaşlaşma yolundaki tarihsel yürüyüşünü sürdürecektir. Laik Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimlerini korumak, savunmak yolundaki şehitlerimiz unutulmayacak, eninde sonunda Cumhuriyet kazanacaktır. Ülkemizin üzerindeki karanlık ablukanın uzak olmayan bir gün mutlaka dağıtılacağı umudunu biz de yüreğimizde koruyor, yaşam tarzıyla, yazdıklarıyla halkını aydınlatan, karanlık ilişkilerin arka planını yansıtmaktan canı pahasına çekinmeyen yürekli insan, Cumhuriyetin, çağdaşlığın, demokrasinin, Atatürk devrimlerinin, ulusal bütünlüğün yılmaz savunucu Uğur Mumcu’nun kaybından duyduğumuz acıyı ADD Aydın Şubesi olarak bir kez daha ifade ederken, O’nun, uğruna yaşamını verdiği değerlerin savunucusu olmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından anma programı ADD Gençlik Kolu üyesi Sarper Mardin’in katılımcılara keman dinletisi ile son buldu.