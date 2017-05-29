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29 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler

Depodaki 300 ton kuru ot yandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir depoda bulunan 300 ton kuru ot yandı. Yaklaşık 500 bin liralık zararın oluştuğu yangında onlarca hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; sabah saat 07.00 sıralarında Efeler Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı ve kardeşi Osman Kadı’nın ortak işlettikleri Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki çiftliğin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paketlenmiş kuru ortaların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede deponun tamamını kapladı. Yangını fark eden çiftlik görevlileri, itfaiyeyi arayıp yardım istedikten sonra deponun yanındaki ahırda bulunan onlarca hayvanı tahliye ederek yanmaktan son anda kurtardı.
Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra 2 adet iş makinesiyle müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında depoda bulunan 300 ton kuru ot ile bina tamamen yandı. Depoda tutulan yemlerin bir kısmını kurtarabilmek için büyük mücadele veren çiftlik görevlileri zararlarının yaklaşık 500 bin lira civarında olduğunu iddia etti. (İHA)

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