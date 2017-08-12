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12 Ağustos 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

DEPBOYLU’NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Aydın Milletvekili Deniz Boylu’nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Hüsniye Fatma Kolalı toprağa verildi.
Aydın Efeler İlçesi Eskiyeni Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, 21. Dönem MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, AYTO Başkanı Hakan Ülken, Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Depboylu ailesinin yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından MHP Aydın Milletvekili Deniz Debboylu’nun annesi merhum Hüsniye Fatma Kolalı’nın cenazesi Tellidede mezarlığında toprağa verildi.
(KUDRET CAN)

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