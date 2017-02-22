Demirci Mehmet Efe Parkı’ndaki trafo dekoratif boyandı

Efeler Belediyesi tarafından ilçede bulunan Demirci Mehmet Efe Parkı’nın içerisindeki elektrik trafosu dekoratif boyandı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile ilçedeki parkların içerisinde bulunan elektrik trafoları ve su depoları dekoratif boyanarak parklar renklendiriliyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak Girne Mahallesi Demirci Mehmet Efe Parkı’nda bulunan elektrik trafosu boyandı.

Dekoratif boyama işinin görüntü kirliliğini önleyerek daha estetik görünüm kazandırmak amacıyla yapıldığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Gençlerimiz tarafından trafolar sprey boya ile boyanıp, çeşitli ilanlar yapıştırılıyor. Bu tür işlemler de görüntü kirliliğine yol açıyor. Belediye olarak ilçe genelindeki parklarımızı dekoratif boyayarak şehrimizin görüntüsünü yeniliyoruz. Daha temiz bir Efeler için çalışmalarımız devam edecek” dedi. (İHA)