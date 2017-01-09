“ÇÖZÜM YOLUNU MUTLAKA BULACAĞIZ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yapan CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, ülkenin şu anda bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Gürgün; “Günlerdir Anayasa değişikliği için komisyonlarda görüşmeler yapıldı, fakat kendi istekleri doğrultusunda maddelerin çoğunluğunu geçirdiler. Memleketin şu anda acil olarak bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Ama maalesef Türkiye’nin gündemine tepeden inme çok elzem bir konu gibi Anayasa değişikliği sokuldu. Bunda niyet nedir, neden bu gündeme alındı, bu hususta yeteri kadar bir açıklama da yoktur. Ve Türkiye bu kadar sıkıntılı ortamda yaşarken terörle mücadele ederken aş, iş kaygısı, işsizlikle uğraşırken bu konu Türkiye’nin en önemli konusu haline getirildi. Gerçekte Türkiye’nin böyle bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok.” diye konuştu.

“ANAYASA BU MEMLEKETTE SORUN DEĞİLDİR”

Türkiye’nin iyi idare edilemediğini ve sorunun da burada yattığını ifade eden Gürgün;

“Esas önemli olan, Türkiye iyi idare edilmiyor. Sorun burada yatıyor. Bazı konuları ‘Biz biliyoruz, biz yaparız’ tarzındaki düşüncelerle yanlış yapıp sonra yanlıştan geriye dönüyorlar. Önemli olan bir konu öne geldiği zaman bilirkişileri ile komisyonlarda milletvekillerinin enine boyuna konuşarak sonra Meclis gündemine gelerek Türkiye’nin ortak konusu, ortak sorunları Meclis’te ortak iradele ile çözülür. Fakat bunlar ortak iradeyi gözardı ederek şahsi iradelerinin her zaman daha doğru olduğunu öne sürerek, Türkiye’nin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ve sonuçta çözemedikleri zaman da suçlu Anayasa oluyor.

Anayasa bu memlekette sorun değildir. Bu, Türkiye’nin sorun olmayan mevzusunun sorun haline getirilmesidir. Şahsa göre Anayasa’nın hazırlanmasıdır. “ dedi.

“HALKA ANLATMAK İÇİN GÜNLERCE SOKAKLARDA OLACAĞIZ”

Gürgün açıklamasında ayrıca, Türkiye gündeminde olmaması gereken Anayasa değişikliği teklifinin gündemden düşürüleceğine ve bu konunun TBMM’de çözüleceğine inandığını dile getirdi.

Gürgün; “Bugünden itibaren yapılacak olan görüşmelerde ben inanıyorum ki, sağduyu öne çıkacaktır. AKP’li milletvekillerinden ve MHP’li milletvekillerinden ve HDP milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olmaması gereken bu konunun gündemden düşürülmesi için 330’a ulaşılmadan Meclis’te çözüleceğine inanıyorum. Meclis’te çözülmesi de gerekir. Çünkü bu memlekette sağduyu sahibi insanların daha çok olduğuna inanıyorum. O sağduyu sahibi insanların referanduma gidilmeden bu işi orada çözeceğine inanıyorum. Ama bir şekilde Meclis’te bu çözülemez ise, referandumda da mutlaka halka bunu en iyi şekilde anlatarak bu konuda milletvekilimizden, üyemize kadar olan her kademedeki insanlarımız, partililerimiz, görevlilerimiz bunu en iyi şekilde halka anlatmak için günlerce sokaklarda olacağız.

Ve bunu halkın anlayacağı şekilde yalın ifadelerle bu hususta açıklamalarımızı gece gündüz yapacağız. Genel merkezimiz bu konuda çok donanımlı. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyla ilgili sözlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum;

‘Anayasa ile bir diktatörlük yaratırız, her şeye dokunan ama kendisine dokunulmayan bir diktatör ortaya çıkar. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp otoriter bir rejime Türkiye teslim edilir. Hiçbir vatandaşın can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi, kurum ve kuruluş tek bir kişinin, bir diktatörün vicdanına terk edilir. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ve ülkede zorbalık hakim olur. Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olur. Yasama yürütme ve yargı bir elde toplanır. Etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir meclis ortaya çıkar. Meclisi mezara demokrasiyi tarihe gömeriz. Buna elbette izin vermeyeceğiz, bunun mücadelesini yapacağız. Her yerde söyledim, yine söylüyorum; Eğer bir yerde CHP varsa orada Milli Kurtuluşçular vardır. Hiç kimse endişe etmesin, mücadelemiz devam edecektir, mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce tarihe not düşeceğiz, bugünden başlayarak not düşeceğiz.’ “

“ESAS SIKINTI AKP’NİN TÜRKİYE’Yİ İDARE ETMESİNDEDİR”

Anayasa değişikliği teklifi geçerse, ülkenin bir şahsa nasıl teslim edileceğini vurgulayan Gürgün; “Esas sıkıntı AKP’nin Türkiye’yi idare etmesindedir.” dedi ve özetle; “Biz, halka onların anlayacağı tarzda en iyi şekilde anlatacağız. Biz bu işin olumsuz olarak neticeleneceğine inanıyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Türkiye’nin gündeminde bu olmamalı, gündemimizde olan o ağır sıkıntılar öncelikle çözülmeli.

Nedendir bunların ısrarı? Ne olacak şu anda zaten Anayasa bir noktada ekarte edilerek devlet başkanlığı sistemi ile memleketimiz idare ediliyor. Üzerine 15 Temmuz darbesi dediler, 20 Temmuz’da gerçek darbeyi kendileri yaptılar. OHAL’i çıkardılar. Şimdi sadece bakanlar kurulunun görüşleri ile bu memleket nereye kadar idare edilir? Eğer bu anayasa değişirse bir kişinin görüşüyle, bir kişinin istekleri doğrultusunda tamamen güçler ayrılığı da devre dışı bırakılarak bir şahsa, koca Türkiye nasıl teslim edilir? Bunlar çok ağır konular. Bunların basiretsizliği, memleketi idare edemeyişleri memleketi sıkıntıya sokuyor.” diye konuştu.

En büyük güven kaynağının Adliyeler olduğunu ve Anayasa değişikliği uygulandığında hukuk sisteminin darmadağın olacağını da kaydeden Gürgün açıklamasına şöyle devam etti;

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MEMLEKETE ÇÖZÜM GETİRMEYECEK”

“Anayasa değişikliği bu memlekete çözüm getirmeyecek, daha da elektriğini çoğaltacaktır. Streslerini artıracaktır. İnsanlar 15 senedir zaten gerilim ve stres altında yaşamaktadır. Korku, baskı, yıldırma politikaları bu zamana kadar demokrasi ile idare ediliyoruz denildiği halde bu kadarı uygulanmıştır. Yarın bu anayasa değişikliği uygulandığı vakit bu insanları savunacak veyahut da kendisini koruyacak, kollayacak hiç bir yeri kalmayacaktır. Çünkü bugün en büyük güven kaynağı Adliyelerdir. Hak ve adaletin dağıldığı adliyelerdir. Hukuk sistemi darmadağın olacak, bir kişinin istediği şekilde neticelenecek, bir kişinin istediği şekilde yasalar çıkartılacak, hatta Meclis devre dışı bırakılarak cumhurbaşkanı kendisi kararname çıkartarak, cumhurbaşkanı çıkardığı kararname ile memleketi idare edecektir. Şu andaki OHAL’de olduğu gibi. OHAL’de hiç olmazsa bir bakanlar kurulunun kararnamesi vardır, ama getirilmek istenen değişiklikte bir cumhurbaşkanının yalnız başına bir kararname çıkarması var. Güçler ayrılığı ilkesi yasama yürütme ve yargı bir yerde birleştirildiği vakit sistem tamamen tıkanma sürecine girecektir. Çözümsüzlükler artacaktır, bir şahıs istedi diye bu şekilde bir idare şekli dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Biz demokrasiyi nasıl genişletiriz, insanların haklarını nasıl genişletiriz, kadın hakları nasıl genişler, demokrasinin daha iyi boyutlarına nasıl ulaşabiliriz tarzında düşüncelerle uğraşmamız gerekirken, bunlar nasıl daraltılır, nasıl insanlar biat ettirilir duruma getirilir.

Bu memlekette zamanında partimiz çok söyledi eli silahlı terör örgütüyle görüşme yapılmaz. Silahları bıraksınlar, bu konu Meclis’te görüşülmelidir diye defalarca ikaz ettiğimiz halde maalesef kendileri Oslo’da, Dolmabahçe’de gizli gizli görüşerek, neler görüşüldüğü, ne tavizler verildiği belli olmadan bir çok görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda herhalde anlaşma zeminleri bulunamadı ki arkasından çözüm süreci diye bir şey takarak çözüm sürecinde silahlar bırakılsın da görüşülsün dediğimiz halde hiçbir silah bırakılmadan gözümüzün önünde terör örgütünün silahlanması ve halktan vergi toplaması, gençleri silah altına alıp militan toplamasına kadar giden bir süreç yaşanmıştır ülkemizde. Maalesef biz hepsinin iyisini biliriz derlerken Türkiye tamamen çıkmaza girmiştir.”

“MİLLETİMİZ BU İŞİ ÇÖZECEKTİR”

Gürgün, son olarak, Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te çözülememesi durumunda CHP olarak gece gündüz çalışarak halkı bu konuda aydınlatacaklarını ve sonuç olarak da halkın bu işi çözeceğine inandıklarını belirtti.

Gürgün” “Ben bu işin Meclis’te çözüleceğine inanıyorum, çünkü yapılan konuşmalar da büyük bir ihtimalle Meclis’ten çıkmayacak şeklinde. Çünkü Meclis’te sağduyu sahibi AKP’li milletvekilleri, hemen hepsi de bu iş Meclis’te çözülür tarzında düşünüyorlar, ama bu tür sistemlerde AKP’nin nerede ne yapacağını kimse idrak edemiyor bazen. Eğer Türkiye’yi daha fazla gerilim içine sokmak istiyorlarsa takdir onlara aittir. Artık ondan sonrasında da biz de milletimize güveniyoruz, milletimiz bu işi çözecektir. Milletimize güvenimiz her zaman tamdır. Milletimizin bu hususta aydınlanması içinde CHP olarak elimizden geleni gece gündüz çalışarak yapacağız. Bu işin çözüm yolunu mutlaka bulacağız.” diye konuştu.