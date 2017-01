“ÇÖZÜM YOLUNU MUTLAKA BULACAĞIZ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yapan CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, ülkenin şu anda bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Gürgün; “Günlerdir Anayasa değişikliği için komisyonlarda görüşmeler yapıldı, fakat kendi istekleri doğrultusunda maddelerin çoğunluğunu geçirdiler. Memleketin şu anda acil olarak bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Ama maalesef Türkiye’nin gündemine tepeden inme çok elzem bir konu gibi Anayasa değişikliği sokuldu. Bunda niyet nedir, neden bu gündeme alındı, bu hususta yeteri kadar bir açıklama da yoktur. Ve Türkiye bu kadar sıkıntılı ortamda yaşarken terörle mücadele ederken aş, iş kaygısı, işsizlikle uğraşırken bu konu Türkiye’nin en önemli konusu haline getirildi. Gerçekte Türkiye’nin böyle bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok.” diye konuştu.

“ANAYASA BU MEMLEKETTE SORUN DEĞİLDİR”

Türkiye’nin iyi idare edilemediğini ve sorunun da burada yattığını ifade eden Gürgün;

“Esas önemli olan, Türkiye iyi idare edilmiyor. Sorun burada yatıyor. Bazı konuları ‘Biz biliyoruz, biz yaparız’ tarzındaki düşüncelerle yanlış yapıp sonra yanlıştan geriye dönüyorlar. Önemli olan bir konu öne geldiği zaman bilirkişileri ile komisyonlarda milletvekillerinin enine boyuna konuşarak sonra Meclis gündemine gelerek Türkiye’nin ortak konusu, ortak sorunları Meclis’te ortak iradele ile çözülür. Fakat bunlar ortak iradeyi gözardı ederek şahsi iradelerinin her zaman daha doğru olduğunu öne sürerek, Türkiye’nin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ve sonuçta çözemedikleri zaman da suçlu Anayasa oluyor.

“HALKA ANLATMAK İÇİN GÜNLERCE SOKAKLARDA OLACAĞIZ”

Gürgün açıklamasında ayrıca, Türkiye gündeminde olmaması gereken Anayasa değişikliği teklifinin gündemden düşürüleceğine ve bu konunun TBMM’de çözüleceğine inandığını dile getirdi.

Gürgün; “Bugünden itibaren yapılacak olan görüşmelerde ben inanıyorum ki, sağduyu öne çıkacaktır. AKP’li milletvekillerinden ve MHP’li milletvekillerinden ve HDP milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olmaması gereken bu konunun gündemden düşürülmesi için 330’a ulaşılmadan Meclis’te çözüleceğine inanıyorum. Meclis’te çözülmesi de gerekir. Çünkü bu memlekette sağduyu sahibi insanların daha çok olduğuna inanıyorum. O sağduyu sahibi insanların referanduma gidilmeden bu işi orada çözeceğine inanıyorum. Ama bir şekilde Meclis’te bu çözülemez ise, referandumda da mutlaka halka bunu en iyi şekilde anlatarak bu konuda milletvekilimizden, üyemize kadar olan her kademedeki insanlarımız, partililerimiz, görevlilerimiz bunu en iyi şekilde halka anlatmak için günlerce sokaklarda olacağız.

Ve bunu halkın anlayacağı şekilde yalın ifadelerle bu hususta açıklamalarımızı gece gündüz yapacağız. Genel merkezimiz bu konuda çok donanımlı. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyla ilgili sözlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum;

‘Anayasa ile bir diktatörlük yaratırız, her şeye dokunan ama kendisine dokunulmayan bir diktatör ortaya çıkar. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp otoriter bir rejime Türkiye teslim edilir. Hiçbir vatandaşın can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi, kurum ve kuruluş tek bir kişinin, bir diktatörün vicdanına terk edilir. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ve ülkede zorbalık hakim olur. Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olur. Yasama yürütme ve yargı bir elde toplanır. Etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir meclis ortaya çıkar. Meclisi mezara demokrasiyi tarihe gömeriz. Buna elbette izin vermeyeceğiz, bunun mücadelesini yapacağız. Her yerde söyledim, yine söylüyorum; Eğer bir yerde CHP varsa orada Milli Kurtuluşçular vardır. Hiç kimse endişe etmesin, mücadelemiz devam edecektir, mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce tarihe not düşeceğiz, bugünden başlayarak not düşeceğiz.’ “