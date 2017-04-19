ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİKLERİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Her yıl ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri” ne; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Bekir Çeken, kurumların ilçe ve şube müdürleri ile okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yılda çocuk oyunları şenlikleri 2 ay önce başlatılarak, 17 ilçedeki ortaokul ve ilkokullarda gerçekleştirilen İFET (İlkokul Fiziksel Etkinlikleri) ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri 50.215 öğrencinin rekor katılımıyla tamamlandı.

Geçen yıla oranla yaklaşık 12.000 öğrencinin arttığı şenliklerde öğrenciler final etkinliklerine katılabilmek için kıyasıya mücadele sergiledi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde ve Forum Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda tüm ilçelerin katılımıyla “İFET ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri” final etkinlikleri bin 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlkokul Fiziksel Etkinliklerinde 1. Sınıf öğrencileri çift ayak atlama oyunu, 2. Sınıf öğrencileri bowling oyunu, 3. Sınıf öğrencileri halat çekme oyunu ve 4. Sınıf öğrencileri el değiştirerek bayrak koşusu yarışmalarında ter döktüler.

Geleneksel Çocuk Oyunlarında ise 5. Sınıf öğrencileri mendil kapmaca oyunu, 6. Sınıf öğrencileri fasulye torbası atma oyunu, 7. Sınıf öğrencileri çemberle işbirliği oyunu ve 8. Sınıf öğrencileri kaleli yakan top oyunu oynadılar. Şenliklere katılan tüm öğrencilere tişört, şapka ve madalya takdim edildi.

(FİLİZ DİNDAR)