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07 Nisan 2017
Efeler, Güncel, Yaşam

Çocuk oyunları Şenliği 11 Nisan’da Forum Aydın’da

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği bu yıl Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilicek.
11 Nisan 2017 Salı günü saat 10.00 – 18.00 arasında gerçekleştirilecek olan Çocuk Oyunları şenliği, Forum Aydın alışveriş Merkezindeki Zeytin Meydanı ve Totem Otoparkta kurulacak özel alanlarda yapılacak.
Daha önce il birincilerinin belirlendiği şenliklerin finali Aydındaki tüm ilçe birincilerinin katılımıyla Forum Aydın’da oynanacak.
Sekiz ayrı istasyonda düzenlenen şenliklere isteyen aileler  de çocuklarını izlemek için katılabilecekler.
“Çemberle işbirliği, fasulye torbası atma, çift ayak atlama, bowling, halat çekme, bayrak koşusu, kaleli yakan top ve mendil kapmaca” gibi oyunlar geçmişten günümüze oynayan çocuklara ve izleyenlere bir nostalji yaşatacak.
(Filiz Dindar)

 

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