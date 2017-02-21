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21 Şubat 2017
Efeler, Güncel, Siyaset, Yaşam

CHP’DEN EFELER’DE KEŞKEK GÜNÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanlığı keşkek günü düzenledi.

Efeler Aydın Sevgi Yolu’nda düzenlenen keşkek etkinliğine; CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün ve CHP’li üyeler katıldılar.
CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Sevgi Yolu’nda açmış oldukları keşkek standını Cumhuriyet Halk Partisi’ne katkı amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Aydın’ın en özel yemeği olan keşkeğe vatandaşların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu belirten Gürgün, destek olan herkese teşekkür etti.
(KUDRET CAN)

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