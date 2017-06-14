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14 Haziran 2017
Efeler, GÃ¼ncel, Siyaset

CHP EFELER’DE Ä°STÄ°FA DEPREMÄ°

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler ilÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼rgÃ¼n ve 2 ilÃ§e yÃ¶neticisi gÃ¶revlerinden istifa ettiler.
18 ay Ã¶nce CHP Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilen Selim GÃ¼rgÃ¼n, kiÅŸisel nedenlerden dolayÄ± istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
GÃ¼rgÃ¼n, Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± olarak daha geniÅŸ tabanlÄ± bir yol haritasÄ± izlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fakat, partideki bazÄ± isimlerle bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek istifa kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kararÄ±n da CHP Efeler Ä°lÃ§e YÃ¶netimi’nce kabul edildiÄŸini ifade etti.
Selim GÃ¼rgÃ¼n’Ã¼n istifasÄ± ile birlikte, ilÃ§e yÃ¶neticileri Mehmet Zeybek ve Nurhayat YÄ±lmazer de istifalarÄ±nÄ± sundular.
YapÄ±lan istifalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan CHP Efeler ilÃ§e yÃ¶netimi istifalarÄ± kabul etti.
Yeni baÅŸkanÄ±n 20 Haziranâ€™da yapÄ±lacak yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda belirleneceÄŸi bildirildi.
(KUDRET CAN)

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