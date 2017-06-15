Cezaevi organik bal deposu oldu

Aydın’da cezaevinde tutuklu bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen arcılık projesinin bir parçası olan kader mahkumları, hem organik bal üretimine başladı hem de cezaevini okula dönüştürdü.

Aydın Valiliği, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği ile Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) işbirliğinde Nisan 2014’te başlatılan “Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği” projesi kapsamında Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan hükümlüler organik bal üretimine başladı. Yürütücülüğünü ADÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in sürdürdüğü proje sayesinde, mahkumların cezaevinde kaldıkları sürece rehabilitasyonları ve topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Hükümlülerin arıcılık mesleği hakkında bilgi sahibi olmaları ve hayatlarının sonraki aşamasında bu mesleği icra etmelerini sağlamayı hedefleyen projeye dahil olan 20 hükümlü, 30 kovan arı ile hem meslek sahibi oldu hem de cezaevini okula dönüştürdü.

Hükümlülerin arıların dünyasını keşfetmesiyle davranışlarında ve kendi aralarındaki işbirliğinde büyük mesafeler kat edildiğini belirten ADÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Arıların dünyasını keşfeden kader mahkumları, kendi iç disiplinlerinin oluşmasında çok büyük mesafe almışlardır. Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği projesi sayesinde hükümlülerin ceza infaz kurumunda kaldıkları sürece potansiyellerinin etkin kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca meslek edinmelerine yol açacak kurslar ve çalıştaylar düzenlenecektir. Söz konusu projenin önceliği rehabilitasyon, topluma kazandırma ve meslek edindirme ile doğrudan ilgilidir. Hiç kuşkusuz ceza infaz kurumlarında kalan hükümlüler ceza sürelerinin sonunda büyük bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Planlanan bu proje ile bu sorunun çözümlenmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Aydın’daki kurumların işbirliğiyle yürütülen projeyle okula dönüştürdüğü cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların gönlünde taht kuran Prof. Dr. Aldemir, hükümlülerle aralarında gelişen iyi ilişkilerin proje sonuçlarına olumlu olarak yansıdığını söyledi. Cezaevlerinde kalan tutuklulara yönelik uygulanacak sosyal projelerin önemine işaret eden Aldemir, şöyle konuştu: “Aydın’a ve Aydın insanlarına faydalı olabilmek için çıktığımız yolda, yolumuz cezaevindeki kader mahkumları ile kesişti. Onlarla proje sayesinde kaynaştık. Onlar bizi, biz onları çok sevdik. Süreç içinde onlar bana ‘Hocam sizin burada ne işiniz var?’ dediler. Bende onlara ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturunu neden olarak gösterdim. Proje sayesinde hem ülke ekonomisine hem de hükümlü kardeşlerimize faydalı olabildiğimiz için çok mutluyum” (İHA)