Cezaevi Firarisi YakalandÄ±

AydÄ±nâ€™da cezaevinden firar eden bir ÅŸahÄ±s uygulama noktasÄ±nda yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±s firar ettiÄŸi cezaevine teslim edildi.

AydÄ±n YarÄ± AcÄ±k Cezaeviâ€™nden firar eden F.K. isimli bir ÅŸahsÄ±n Ä°ncirliovaâ€™dan AydÄ±n istikametine gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ihbar alan polis ekipleri operasyon baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, Ä°zmir-AydÄ±n giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda kontrol ettikleri bir araÃ§ta cezaevi firarisi olan F.K. isimli ÅŸahsÄ± yakaladÄ±. ÅžahÄ±s ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cezaevine teslim edildi. (Ä°HA)