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05 Haziran 2017
Çevre, Efeler

ÇEVRECİ ÖĞRENCİLERE 16 BİLGİSAYAR VE 3 BİSİKLET

5 Haziran Dünya Çevre günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlayan kutlama programı, İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdimi ile devam etti.
Törene; Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, personeller, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“16 LAPTOP, 3 BİSİKLET”
5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında, Efeler İlçesindeki ortaokullarda öğrenim gören ve “Hayalimdeki Çevre” konulu resim yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet, bilim fuarlarına katılıp geri dönüşüm konulu proje üreten 16 öğrenciye ise bilgisayar hediye edildi.
Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Hediye dağıtım töreninin ardından öğrenciler, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında bilgilendirilmek için Germencik’te bulunan jeotermal tesislerinde teknik geziye katıldı.
(KUDRET CAN)

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