Çekilişten kazandığı aracına 6 ay sonra kavuştu

Aydın Zoroğlu Alışveriş Merkezinin düzenlediği yılbaşı çekilişinde son model lüks otomobil kazanan talihli Serpil Kıyar, 6 ay sonra aracına kavuştu.

Yılbaşından önce Milli Piyango idaresi tarafından yapılan yılbaşı çekilişinde Mercedes Benz C180, Köşk İlçesinde ikamet eden Serpil Kıyar’a çıktı. Ocak ayının 2. haftasında aracın yaklaşık 16 bin lira tutan intikal vergisini ödemesine rağmen Kıyar Ailesi, yılbaşı çekilişine katılan bir vatandaşın Milli Piyango İdaresine itiraz başvurusunda bulunması üzerine talihli aile son model aracına 6 ay sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Zoroğlu Alışveriş Merkezinden yaklaşık 2 bin 400 TL’lik alışveriş yapan ve yılbaşı çekilişine katılan Kıyar, çekilişten kazanmış olduğu aracının anahtarını Zoroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Zor teslim etti. Aracına binen Kıyar, aracını teslim aldığı için çok mutlu olduğunu ve herkese Allah’ın böyle bir araç nasip etmesini temenni etti. Kıyar, alkışlar eşliğinde aracını alıp gitti. (İHA)