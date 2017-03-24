Çayyüzü Şehitliği bakıma alındı

Efeler Belediyesi tarafından tarihi Çayyüzü Şehitliği bakım ve onarımdan geçirildi.

Kurtuluş Savaşı sürmekte iken oluşturulan ilk şehitlik olma özelliği ile tarihi önem taşıyan Çayyüzü Şehitliği Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakımdan geçirildi.

Şehitlikteki çimler biçilerek, şehitliğin genel temizliği yapıldı.

Çalışma sonunda mevsimsel çiçeklendirme yapılan şehitlikteki çalışmalar vatandaşın da takdirini topladı.

Tarihi şehitliğe sahip çıkılarak düzenli olarak temizliğinin yapıldığını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “İlçemiz genelindeki şehitliklerimiz başta olmak üzere tüm mezarlıklarımızda ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisindeler. Mezarlıklar Müdürlüğümüzün şehitlikteki çalışmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de şehitliğimizin yan kısmında ziyaretçiler için olan alanda bakım ve onarım çalışmasını tamamlayarak şehitliğimizi daha düzenli bir görüntüye kavuşturdu” dedi. (İHA)